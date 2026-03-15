15 mart. 2026, 22:07, Economic
O delegaţie OMV Petrom va merge mâine la Cotroceni, pentru o întâlnire fulger cu preşedintele Nicuşor Dan. Ulterior și cu Ilie Bolojan. Întâlnirea va avea loc la ora 10.00. Într-un interviu acordat recent Die Presse, directorul general al OMV, Alfred Stern, a avertizat asupra unei grave penurii de combustibil în Europa. Unele benzinării din Austria sunt deja fără combustibil.

Stern afirmă că cel mai mare beneficiar al prețurilor mari este statul însuși, susţinând că problema prețurilor la energie nu este doar profitul companiilor petroliere, ci structura taxelor și dependența energetică a Europei.

Şeful OMV spune că, teoretic, benzina ar putea fi cu aprox. 80 de cenți pe litru mai ieftină, dacă taxele ar fi reduse.

Alfred Stern a criticat ideea de plafonare a prețului la carburant, numind „jalnice” apelurile politicienilor pentru astfel de măsuri, spunând că acestea nu rezolvă problema reală.

De remarcat, Alfred Stern atacă la vârf, această primă discuție depre politica de taxe și accize ar fi trebuit să fie cu Ilie Bolojan, politica economică nefiind în curtea Cotrocenilor. Evident, după întâlnirea cu Președintele, Stern va trece și pe la Palatul Victoria.

Ilie Bolojan: „Avem deja niște turbulențe

Ilie Bolojan a confirmat deja duminică întâlnirea cu Stern.

Am mâine o întâlnire cu domnul Stern. În astfel de condiții sigur ca actualele turbulențe care sunt pe piață de țiței se vor amplifica. Avem niște turbulenșe. Doar 10% din traficul normal a trecut prin această strâmtoare. Toate aceste măsuri adoptate în ultimele zile caută să scadă presiunea pe această piață. Sper ca lucrurile să se reașeze. Datorită acestui război, era inevitabil să avem 0 creștere a prețului la combustibil.

Guvernul ia în calcul reducerea accizelor la carburanți. Ministrul Energiei: „Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta"

Florin Barbu: „Există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru"

ENERGIE Șeful OMV propune o soluție pentru prevenirea penuriei de combustibil în Europa: Reducerea taxelor pentru ieftinirea benzinei cu 80 de cenți
22:59
Șeful OMV propune o soluție pentru prevenirea penuriei de combustibil în Europa: Reducerea taxelor pentru ieftinirea benzinei cu 80 de cenți
FLASH NEWS Bogdan Ivan, predicție în scenariul cel mai negru. Cât poate rezista România din propriile rezerve de petrol
22:44
Bogdan Ivan, predicție în scenariul cel mai negru. Cât poate rezista România din propriile rezerve de petrol
ENERGIE Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin
17:30, 14 Mar 2026
Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin
Cumperi un apartament „prin bancă”, plătești triplu în România. Țara noastră are cele mai mari dobânzi din Europa. Care este situația în Bulgaria, Ungaria sau Grecia. Date oficiale de la bănci
07:00, 14 Mar 2026
Cumperi un apartament „prin bancă”, plătești triplu în România. Țara noastră are cele mai mari dobânzi din Europa. Care este situația în Bulgaria, Ungaria sau Grecia. Date oficiale de la bănci
ACTUALITATE Florin Barbu: Consiliul Concurenței să investigheze urgent! De ce sunt nevoiți fermierii români să își vândă producția către firme offshore din Cipru?
20:33, 13 Mar 2026
Florin Barbu: Consiliul Concurenței să investigheze urgent! De ce sunt nevoiți fermierii români să își vândă producția către firme offshore din Cipru?
Mediafax
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Mediafax
Președintele Parlamentului iranian îl ia peste picior pe Donald Trump: „ne-a „înfrânt” de 9 ori în ultimele două săptămâni. Amuzant!”
Click
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie
Ce se întâmplă doctore
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume s-a format cu 100 de milioane de ani înainte de apariția dinozaurilor

