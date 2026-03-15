O delegaţie OMV Petrom va merge mâine la Cotroceni, pentru o întâlnire fulger cu preşedintele Nicuşor Dan. Ulterior și cu Ilie Bolojan. Întâlnirea va avea loc la ora 10.00. Într-un interviu acordat recent Die Presse, directorul general al OMV, Alfred Stern, a avertizat asupra unei grave penurii de combustibil în Europa. Unele benzinării din Austria sunt deja fără combustibil.

Stern afirmă că cel mai mare beneficiar al prețurilor mari este statul însuși, susţinând că problema prețurilor la energie nu este doar profitul companiilor petroliere, ci structura taxelor și dependența energetică a Europei.

Şeful OMV spune că, teoretic, benzina ar putea fi cu aprox. 80 de cenți pe litru mai ieftină, dacă taxele ar fi reduse.

Alfred Stern a criticat ideea de plafonare a prețului la carburant, numind „jalnice” apelurile politicienilor pentru astfel de măsuri, spunând că acestea nu rezolvă problema reală.

De remarcat, Alfred Stern atacă la vârf, această primă discuție depre politica de taxe și accize ar fi trebuit să fie cu Ilie Bolojan, politica economică nefiind în curtea Cotrocenilor. Evident, după întâlnirea cu Președintele, Stern va trece și pe la Palatul Victoria.

Ilie Bolojan: „Avem deja niște turbulențe

Ilie Bolojan a confirmat deja duminică întâlnirea cu Stern.

Am mâine o întâlnire cu domnul Stern. În astfel de condiții sigur ca actualele turbulențe care sunt pe piață de țiței se vor amplifica. Avem niște turbulenșe. Doar 10% din traficul normal a trecut prin această strâmtoare. Toate aceste măsuri adoptate în ultimele zile caută să scadă presiunea pe această piață. Sper ca lucrurile să se reașeze. Datorită acestui război, era inevitabil să avem 0 creștere a prețului la combustibil.

