Călin Georgescu îl desființează pe Nicușor Dan: ”O nulitate ridicată la putere rămâne tot o nulitate”

Invitat la Realitatea TV, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a comentat într-un mod ironic activitatea președintelui Nicușor Dan, folosind o zicală celebră a matematicianului Grigore Moisil.

Georgescu, despre Nicușor Dan: ” O nulitate ridicată la putere rămâne tot o nulitate”

Întrebat ce părere are despre Nicușor Dan, Călin Georgescu a răspuns: „Știți, vorbește tot poporul român, eu nu mai am ce să spun în plus. Cred că vorbește o lume întreagă, dar, strict… nu am ce să spun.”

Totuși, Georgescu a făcut o trimitere ironică la matematicianul Grigore Moisil, considerat unul dintre cei mai mari intelectuali români: „Însă cel mai mare matematician pe care l-a avut poporul român a fost Grigore Moisil și a avut multe ziceri foarte elegante. Aleg una la întâmplare: «O nulitate ridicată la putere rămâne tot o nulitate».”

