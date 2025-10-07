Două fetițe schimbate la naștere și-au cunoscut adevărații părinți după 35 de ani

Doi fetițe născute într-un spital din sudul Austriei, a căror identitate a fost încurcată de personalul medical, şi-au cunoscut adevăraţii părinţi 35 de ani mai târziu, după un test ADN, transmite marţi DPA.

Cele două femei, născute în octombrie 1990 la Graz, s-au întâlnit recent şi şi-au întâlnit părinţii biologici după ce au descoperit că au fost schimbate la naştere, a relatat luni postul de televiziune austriac ORF, preia Agerpres. Ambele au fost bebeluşi prematuri şi iniţial au fost ţinute în incubatoare, nu cu mamele lor, potrivit ziarului Kronen Zeitung.