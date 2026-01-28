Drumul dintre Câmpina și Cornu s-a surpat. Care sunt traseele alternative

Drumul Câmpina- Cornu s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri, 27-28 ianuarie. Autoritățile au anunțat că, din cauza restricțiilor de trafic, se impune devierea pe perioadă nedeterminată a mai multor trasee de transport în comun.

Consiliul Județean Prahova a emis un comunicat oficial cu privire la această situație, iar, potrivit acestuia, cu o seară în urmă, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Câmpina s-a întrunit de urgență, însă, la acel moment, circulația era deja restricționatăși se circula controlat, pe un singur sens. În urma evaluărilor din teren, a fost indicată agravarea fenomenului și apariția unor noi fisuri în asfalt, iar în cursul nopții structura carosabilului a cedat.

Cum vor circula navetiștii după prăbușirea drumului

”Este important de precizat că, în prezent, acest sector de drum se află în administrarea municipalității Câmpina. Din acest motiv, Consiliul Județean Prahova nu poate interveni direct în această etapă. Pentru a putea demara lucrările, drumul trebuie să fie preluat în administrarea Consiliului Județean.

În acest sens, au fost deja demarate procedurile de preluare a drumului. Imediat după finalizarea acestui demers, Consiliul Județean Prahova va iniția de urgență realizarea studiilor geotehnice și întocmirea raportului de expertiză. Pe baza rezultatelor acestor analize vor fi stabilite soluțiile tehnice care pot fi aplicate în siguranță, în funcție de situația reală din teren și din subteran”, se arată în comunicat.

Comisia Municipală pentru Siguranța Circulației a hotărât să ia următoarele măsuri referitoare la rutele alternative necesare desfășurării în condiții de siguranță a transportului de persoane:

Pentru ruta Câmpina – Cornu și retur, traseu efectuat de transportatorul autorizat

AUTOGRA COM S.R.L., se va utiliza următorul traseu alternativ: Parcare – plecare rampa Câmpinița (vis-a-vis de Teron) – strada Oituz (Complex Fibec) – sens giratoriu cu revenire pe strada Oituz – strada B.P. Haşdeu – Calea Doftanei (stația Răcitor) -strada Ecaterina Teodoroiu (stația Profi) – strada Orizontului – strada Petrolistului (Autogară) – bulevardul Nicolae Balcescu – Calea

Daciei – DN1 – Lunca Cornului – Cornu de Sus.

Traseele Câmpina – Breaza, Talea, Adunați, Comarnic, Sinaia și retur, deservite de transportatorul autorizat DST S.R.L., vor fi efectuate pe ruta alternativă prin Poiana

Câmpina, cu acces către DN1.

