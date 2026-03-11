Radu Miruță, confuz la votul din Parlament pe folosirea bazelor românești de către americani:„Răspundeți stăpânilor de la Apus”. La Apus sunt SUA

Radu Miruță a făcut o nouă gafă, de această dată în ședința din Parlament pentru aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul României. Aflat la Tribună și dorind să vină cu o replică în fața celor de la AUR, care l-au apostrofat, ministrul Apărării a demonstrat că geografia nu este punctul său forte.

Radu Miruță VS. geografia, răsăritul și apusul

La un moment dat, Miruță le-a transmis membrilor AUR ”răspundeți stăpânilor de la Apus”, însă la apus se află chiar SUA. Or, ministrul Apărării îndemna parlamentarii USR să voteze tocmai în favoarea aliatului de la apus. Cel mai probabil Miruță ar fi vrut să facă o ironie la adresa AUR, cu referire la Rusia, care se află, însă, la răsărit, nu la apus.

”S-au spus multe dezinformări din partea acestei părți a sălii și, pe un asemenea subiect, cred că este foarte important să clarificăm lucrurile așa cum stau ele.

Unii nu înțeleg nici măcar ce se întâmplă în Parlament. Cu privire la posibilitatea ca ministrul Apărării să decidă în locul Parlamentului, lucru invocat în această dimineață, este o minciună, pentru că nici măcar nu știți să citiți. Este vorba despre aprobarea, în fiecare an, de către toate cele 52 de țări membre NATO. La începutul anului se aprobă propunerea comandantului suprem al armatei NATO de a gestiona forțele de reacție rapidă pe teritoriul național. Despre asta este punctul doi de pe ordinea de zi.

Cu privire la ceea ce se spune despre vot, la punctul 3 nu este vorba nici de a băga România în război, nici de a deveni o țintă sau mai slabi. Probabil că de aceea sunteți dvs., cei de la AUR, SOS sau cum vă mai numiți, supărați astăzi.

Ceea ce se votează astăzi este o sporire a capacității de apărare a României pentru a deveni mai puternici. Nu este nevoie doar de militari, nu este nevoie doar de soldați, ci este nevoie și de capacități tehnice de apărare, cele care vor veni în România în perioada următoare, după ce Parlamentul va vota acest lucru. Acestea ridică gradul de descurajare pentru cei care se uită cu ochi sticloși spre România.

Probabil că cei de la AUR de asta sunt deranjați, pentru că devin inconsecvenți și nu mai știu cum să explice stăpânilor de la Apus faptul că România își crește capacitatea de apărare. Probabil că de aceea este gălăgie în această zonă astăzi. Pentru că, atunci când nu ai argumente, domnule Simion, îți pui oamenii să facă gălăgie, crezând că astfel generezi conținut”, a declarat Miruță.

