11 mart. 2026, 19:12, Sport
Jucătorii lui Daniel Pancu nu sunt cu salariile la zi, dar Iuliu Mureșan, președintele clubului, spune că situația se va rezolva.

Echipa din Gruia trebuie să-și achite datoriile până în aprilie pentru a nu avea probleme cu licențierea.

Pe plan sportiv CFR Cluj are o perioadă foarte bună, 11 victorii consecutive în campionat, și e calificată în play-off, unde va debuta cu U Cluj.

Care e situația financiară de la CFR Cluj

Daniel Pancu are contract până în vară și înțelegerea se prelungește automat dacă echipa se califică în cupele europene.

„Asta ar fi o pierdere foarte mare, dar nu cred că Pancu poate pleca când are așa succes cu echipa. Pancu e cumva la debut ca antrenor la o echipă de club. E foarte important pentru el ca în CV să aibă un asemenea parcurs cum are cu CFR. Eu nu cred că vom avea probleme.

Nici să ne atingem obiectivul scris în contract, care se prelungește automat, calificarea într-o cupă europeană. Că așa scrie în contractul lui. Ne înțelegem foarte bine, suntem tot timpul cu el în contact, ne întâlnim în fiecare zi, discutăm. Suntem într-adevăr o echipă, o familie la CFR și asta e de fapt cheia succesului”, a declarat Iuliu Mureșan, la Fanatik.

Suntem încă în întârziere, dar am reușit să dăm salariul zilele trecute și suntem bine. (n.r. – Ați rămas la o lună?) Da. Asta e, o să ținem pasul. Oricum jucătorii nu rămân neplătiți. Vine și licențierea și trebuie să fim la zi. Păi datoriile trebuie să le plătim până la 31 martie și plata până în 15 aprilie. Deci, licențierea e la finalul lui aprilie. Datoriile se iau la 31 decembrie, care trebuie plătite până la 31 martie, dar se face o extensie până în aprilie. Pe decembrie sunt plătiți jucătorii. Nu avem probleme cu salariile la jucători din punct de vedere al licențierii. Suntem și monitorizați la UEFA. La UEFA trebuie să fim până în februarie inclusiv la zi și o să fim la zi. Sunt optimist din acest punct de vedere”, a anunțat Iuliu Mureșan.

