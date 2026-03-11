Ambasadorul SUA în România s-a întâlnit cu Bolojan. „Alianța noastră rămâne un pilon central al stabilității regionale”

Ambasadorul SUA în România a avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Cei doi au discutat despre dislocarea unor echipamente și forțe militare americane în România, dar și despre parteneriatul strategic solid dintre cele două țări.

„Alianța noastră rămâne un pilon central al stabilității regionale”

„Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, s-a întâlnit, astăzi, cu prim-ministrul Ilie Bolojan, pentru a reafirma parteneriatul strategic solid dintre Statele Unite și România.

Discuțiile s-au concentrat pe asigurarea faptului că alianța noastră rămâne un pilon central al stabilității regionale, extinzând, în același timp, oportunitățile bilaterale de comerț și investiții.

Prin aprofundarea legăturilor economice și a cooperării în domeniul securității, ne dorim să continuăm colaborarea strânsă cu guvernul român, pentru a face atât Statele Unite, cât și România mai sigure și mai prospere”, a precizat Ambasada SUA în România, pe Facebook.

Bolojan: „Discuții cu ambasadorul SUA despre dislocarea de echipamente militare și noi investiții”

La rândul său, Ilie Bolojan a scris și el câteva cuvinte pe Facebook despre întâlnirea avută cu Darryl Nirenberg, la Palatul Victoria.

„Astăzi, la Palatul Victoria, am discutat cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, despre dislocarea unor echipamente și forțe militare americane în România și despre cooperarea cu SUA în domeniile securității, economiei și investițiilor.

Am stabilit să avem o nouă întâlnire în perioada următoare pe teme de energie și minerale critice, pentru a identifica noi oportunități de colaborare”, a precizat Ilie Bolojan pe Facebook.

