11 mart. 2026, 18:54, Știri politice
În plin an al austerității și al reducerilor bugetare, USR are liber la angajare. Cine este Cezar-Ionuţ Trifan, noul secretar general adjunct al MAE

În plin „an al austerității”, când bugetul statului este tensionat de o nevoie acută de resurse, Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu, mai face o angajare. Cezar-Ionuţ Trifan, omul angajat la grupul parlamentar USR, este noul secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe. Decretul de numire a fost publicat marți în Monitorul Oficial.

Guvernul a aprobat o nouă numire într-o funcție de conducere. Potrivit unei decizii publicate marți în Monitorul Oficial, o funcție de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe a fost ocupată temporar de un consilier parlamentar USR. Numirea vine într-un moment în care Executivul vorbește despre reducerea cheltuielilor bugetare.

„Decizia nr. 78/2026 privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul Cezar-Ionuţ Trifan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe. Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 184 din 10 martie 2026”, se arată în document.

Trifan are 47 de ani și este născut în comuna Dămuc. Este licenţiat în electronică și comunicații la Academia Tehnică Militară (2002).

Foto: Facebook / Cezar Trifan

De-a lungul timpului, Cezar-Ionuţ Trifan a ocupat următoarele funcții, potrivit CV-ului său:

  • 2025 – funcționar public parlamentar, Grupul Parlamentar al USR;
  • 2022 – 2023 – specialist SIG/IT, Transilvania Investments Alliance SA;
  • 2002 – 2022 – specialist control al activităților, Ministerul Apărării Naționale.

De asemenea, Cezar-Ionuţ Trifan a fost candidatul PNL Neamț pentru Primăria Dămuc în alegerile locale din iunie 2024. Acesta a pierdut alegerile la o diferență de două voturi.

