Emmanuel Macron spune că Strâmtoarea Ormuz a devenit „un teatru de război”. Capacitățile militare ale Iranului „nu sunt reduse la zero”

11 mart. 2026, 19:04, Știri externe
Liderii țărilor G7 s-au reunit miercuri într-o videoconferință de urgență prezidată de Emmanuel Macron pentru a aborda criza energetică globală și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Discuțiile au avut loc în timp ce guvernele țărilor G7 analizează modalități de răspuns la creșterea bruscă a prețurilor petrolului declanșată de războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, scrie Reuters.

Marți, miniștrii energiei din G7 au discutat despre eliberarea rezervelor strategice de petrol, însă nu s-a ajuns la niciun acord. În schimb, aceștia au cerut Agenției Internaționale pentru Energie să evalueze situația înainte de a acționa. Miercuri, într-o mișcare istorică, Agenția Internațională a Energiei (AIE) a convenit să pună la dispoziția pieței 400 de milioane de barili de petrol din stocurile strategice. Țările G7 vor furniza aproximativ 70% din această cantitate pentru a calma prețurile record.

Liderii G7 caută soluții pentru redeschiderea traficului prin Strâmtoarea Ormuz

În cadrul reuniunii G7 de miercuri, prezidată de Franța, liderii au căutat soluții diplomatice și militare pentru redeschiderea strâmtorii, blocată de acțiunile Iranului. În prezent, se analizează posibilitatea creării unei misiuni de escortă pentru navele comerciale. De asemenea, administrația americană explorează mecanisme de asigurare pentru tancurile petroliere și sprijin logistic pentru a menține tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Economia globală este ostatica războiului dintre SUA și Iran

Emmanuel Macron, care deține președinția G7 în 2026, a subliniat că economia globală nu trebuie să fie ostatică conflictului din Orientul Mijlociu. Reuniunea de miercuri s-a încheiat cu discursul președintelui francez, în cadrul căruia acesta a subliniat că Strâmtoarea Ormuz a devenit „un teatru de război” și, din acest motiv, această rută maritimă trebuie redeschisă pentru comerțul global.

La începutul unei videoconferințe cu omologii săi din G7, Emmanuel Macron a sugerat să se solicite altor țări „să se abțină de la orice restricții privind exporturile de petrol și gaze, care ar putea destabiliza piețele”.

Președintele francez i-a îndemnat, de asemenea, pe Donald Trump și pe ceilalți lideri ai țărilor membre ale acestui for să se „coordoneze” pentru a „restabili în mod clar libertatea navigației” „cât mai curând posibil”, întrucât Strâmtoarea Ormuz din Golf este de facto impracticabilă pentru transportul de hidrocarburi.

Mcron: „Trump trebuie să-și clarifice obiectivele din Iran”

Emmanuel Macron a avertizat, de asemenea, că capacitățile militare ale Iranului „nu sunt reduse la zero” și i-a cerut lui Donald Trump să „clarifice atât obiectivele sale finale, cât și ritmul pe care dorește să îl dea operațiunilor”.

Țările G7 au convenit asupra a „trei axe”, care sunt „prezența în estul Mediteranei, libera circulație în Marea Roșie (…) și necesitatea de a pune în aplicare un efort de coordonare de mai multe săptămâni între mai multe marine pentru a escorta la momentul oportun și a asigura libera circulație în Strâmtoarea Hormuz”, a declarat președintele francez.

