Din decembrie, pe ruta București-Focșani se va circula doar pe drum de mare viteză. Lotul doi din Autostrada Ploiesti-Buzău va fi deschis oficial în octombrie, potrivit surselor Gândul. Lotul doi, Mizil – Pietroasele are 28,35 km.

Lotul doi din Autostrada Ploiesti-Buzău, parte din Autostrada Moldovei se va deschide oficial cel mai târziu pe 15 octombrie. Toate problemele legate de proiectare si executie au fost remediate, arată aceleași surse. Procedura de recepție va demara în cel mai scurt timp.

De asemenea și procedurile de receptie pentru prima parte a lotului trei sunt în pregătire.

Astfel, la începutul lunii decembrie se va circula integral de la București la Focșani doar pe drum de mare viteză. Lotul doi este construit de asocierea româno-bulgară Coni-Trace.

Vom reveni cu detalii în exclusivitate.