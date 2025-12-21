Există Moș Crăciun. Un pompier din Botoșani adăpostește o familie cu șapte copii în casa moștenită de la bunici

Un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a ajutat o familie cu șapte copii, aflată în pragul evacuării, după ce proprietarul locuinței în care stăteau cu chirie le-a cerut să plece. Pompierul le-a oferit un acoperiș deasupra capului, oferindu-le casa moștenită de la bunici, preia Adevărul.
Pompierul este Gheorghe Cozmolici, plutonier adjutant în cadrul ISU Botoșani, care a demonstrat că misiunea de a salva vieți nu se limitează doar la intervențiile operative. Alături de soția sa, Bianca, acesta a decis să sprijine familia greu încercată, oferindu-i șansa la o viață demnă.
„Ceea ce era o casă goală a devenit rapid un cămin plin de viață și siguranță”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), menționând că gestul a însemnat mai mult decât oferirea unui acoperiș.
Potrivit instituției, Gheorghe și Bianca au devenit un sprijin constant pentru familie, cei doi ajungând chiar să le boteze un copil. Povestea gestului de omenie a fost făcută publică de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), pe pagina oficială de Facebook a instituției.
În prag de sărbători, Gheorghe, împreună cu colegii săi de la Stația de Pompieri Săveni, i-au vizitat pe copii în rolul lui Moș Crăciun, ducându-le alimente, haine și daruri.
„Casa din Vlăsinești s-a transformat într-un simbol al speranței. Aceasta este povestea unui om care a ales să stingă „focul” disperării unei familii, oferind cea mai prețioasă resursă: omenia”, a conchis DSU.