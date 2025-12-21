Există Moș Crăciun. Un pompier din Botoșani adăpostește o familie cu șapte copii în casa moștenită de la bunici

Pompierul fusese vecin de scară cu familia numeroasă, care locuia într-un apartament închiriat. În urmă cu aproximativ un an și jumătate, proprietarul i-a evacuat, iar cei nouă membri ai familiei riscau să rămână fără adăpost. plutonierul Cozmolici și soția sa nu au rămas indiferenți în fața acestei situații, astfel că le-au pus la dispoziție casa moștenită de la bunici, situată în comuna Vlăsinești, județul Botoșani.

„Ceea ce era o casă goală a devenit rapid un cămin plin de viață și siguranță”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), menționând că gestul a însemnat mai mult decât oferirea unui acoperiș.

Potrivit instituției, Gheorghe și Bianca au devenit un sprijin constant pentru familie, cei doi ajungând chiar să le boteze un copil. Povestea gestului de omenie a fost făcută publică de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), pe pagina oficială de Facebook a instituției.

În prag de sărbători, Gheorghe, împreună cu colegii săi de la Stația de Pompieri Săveni, i-au vizitat pe copii în rolul lui Moș Crăciun, ducându-le alimente, haine și daruri.