Prima pagină » Actualitate » Unde se află „cel mai primitor oraș” din lume. Are o populație de doar 14.000 de locuitori și ajungi în 19 ore acolo, cu mașina, pornind din București

Unde se află „cel mai primitor oraș” din lume. Are o populație de doar 14.000 de locuitori și ajungi în 19 ore acolo, cu mașina, pornind din București

09 feb. 2026, 21:27, Actualitate
Unde se află „cel mai primitor oraș” din lume. Are o populație de doar 14.000 de locuitori și ajungi în 19 ore acolo, cu mașina, pornind din București
Galerie Foto 5

Te-ai întrebat vreodată unde se află „cel mai primitor oraș” din lume? Un top surprinzător aduce în atenție faptul că această așezare umană se află chiar în Europa și are o populație de doar 14.000 de locuitori. Mai mult, ajungi în 19 ore acolo, cu mașina, pornind din București.

„Cel mai primitor oraș” este Montepulciano, în Italia, potrivit unui top.  Statistica a fost întocmită cu ajutorul datelor furnizate de platforma Booking.com. Potrivit informațiilor, Montepulciano este un oraș italian în care locuiesc aproape 14.000 de oameni.

Este parte a regiunii Toscana, din centrul țării, iar orașul se află pe vârful unui deal. În jur se găsesc o mulțime de terenuri agricole, iar clădirile vechi au fost conservate. Turiștii ajunși aici pășesc, practic, într-o așezare umană cu o istorie îndelungată. Orașul a primit și titlul de „Perla Cinquecento”.

Vedere din Montepulciano, Italia

Vedere din Montepulciano, Italia

Nu doar clădirea primăriei este impunătoare, fiind creată de arhitecți renascentiști, ci și Duomo, o construcție ridicată între secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Orașul dispune de zone lipsite de mașini, ceea ce face ca accesul pietonal să fie facil. Orașul este cunoscut și pentru zona culinară, mai ales pentru soiurile de vin (este produs un vin protejat), arată Express.co.uk.

Top 10 cele mai primitoare orașe din lume

Zonele care se află în acest top:

  1. Montepulciano, Italia
  2. Magong, Taiwan
  3. San Martín de los Andes, Argentina
  4. Harrogate, Regatul Unit
  5. Fredericksburg, Texas, Statele Unite
  6. Pirenópolis, Brazilia
  7. Swakopmund, Namibia
  8. Takayama, Japonia
  9. Noosa Heads, Australia
  10. Klaipeda, Lituania

Cum ajungi la Montepulciano?

La o căutare rapidă pentru a calcula distanța între București și Montepulciano se poate observa un drum de circa 19 ore, cu mașina. Ruta care a fost calculată ar fi următoarea: București – Pitești – Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Belgrad (Serbia) – Zagreb (Croația) – Ljubljana (Slovenia) – Veneția – Bologna – Florența – Montepulciano (Italia). Ar fi vorba despre 1705 kilometri.

Distanță România (București – Montepulciano (Italia) / Sursă: Captură Google

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock; Envato – imagini cu rol ilustrativ; captură Google

Recomandarea video

Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cum ajută zahărul creierul să-și reseteze amintirile?

Cele mai noi

Trimite acest link pe