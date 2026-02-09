Unde se află „cel mai primitor oraș” din lume. Are o populație de doar 14.000 de locuitori și ajungi în 19 ore acolo, cu mașina, pornind din București

Te-ai întrebat vreodată unde se află „cel mai primitor oraș” din lume? Un top surprinzător aduce în atenție faptul că această așezare umană se află chiar în Europa și are o populație de doar 14.000 de locuitori. Mai mult, ajungi în 19 ore acolo, cu mașina, pornind din București.

„Cel mai primitor oraș” este Montepulciano, în Italia, potrivit unui top. Statistica a fost întocmită cu ajutorul datelor furnizate de platforma Booking.com. Potrivit informațiilor, Montepulciano este un oraș italian în care locuiesc aproape 14.000 de oameni.

Este parte a regiunii Toscana, din centrul țării, iar orașul se află pe vârful unui deal. În jur se găsesc o mulțime de terenuri agricole, iar clădirile vechi au fost conservate. Turiștii ajunși aici pășesc, practic, într-o așezare umană cu o istorie îndelungată. Orașul a primit și titlul de „Perla Cinquecento”.

Nu doar clădirea primăriei este impunătoare, fiind creată de arhitecți renascentiști, ci și Duomo, o construcție ridicată între secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Orașul dispune de zone lipsite de mașini, ceea ce face ca accesul pietonal să fie facil. Orașul este cunoscut și pentru zona culinară, mai ales pentru soiurile de vin (este produs un vin protejat), arată Express.co.uk.

Top 10 cele mai primitoare orașe din lume

Zonele care se află în acest top:

Montepulciano, Italia Magong, Taiwan San Martín de los Andes, Argentina Harrogate, Regatul Unit Fredericksburg, Texas, Statele Unite Pirenópolis, Brazilia Swakopmund, Namibia Takayama, Japonia Noosa Heads, Australia Klaipeda, Lituania

Cum ajungi la Montepulciano?

La o căutare rapidă pentru a calcula distanța între București și Montepulciano se poate observa un drum de circa 19 ore, cu mașina. Ruta care a fost calculată ar fi următoarea: București – Pitești – Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Belgrad (Serbia) – Zagreb (Croația) – Ljubljana (Slovenia) – Veneția – Bologna – Florența – Montepulciano (Italia). Ar fi vorba despre 1705 kilometri.

Sursă foto: Shutterstock; Envato – imagini cu rol ilustrativ; captură Google