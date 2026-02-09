Prima pagină » Actualitate » Carnea de miel se scumpește înainte de Paște. Cu cât se majorează prețul și care sunt motivele

Carnea de miel se scumpește înainte de Paște. Cu cât se majorează prețul și care sunt motivele

09 feb. 2026, 20:45, Actualitate
Carnea de miel se scumpește înainte de Paște. Cu cât se majorează prețul și care sunt motivele

Carnea de miel ar urma să se scumpească înainte de Paște. Această preconizare a creșterii prețului are la bază mai mulți factori, iar clienții ar urma să plătească mai mult pentru alimente, cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

Carnea de miel ar urma să se scumpească în 2026, potrivit ultimelor predicții. Prețurile ar putea să se majoreze cu ce puțin 10%, după ce iarna geroasă i-a obligat pe fermieri să aibă cheltuieli mai mari pentru hrană, adăpost și supravegherea mieilor.

„Mieluții sunt la fel de vulnerabili ca niște bebeluși. Necesită atenție 24 de ore din 24. Atât animalele, cât și stăpânii lor trebuie să aibă asigurată hrana și căldura necesare pentru ca mieii să se dezvolte corespunzător”, explică Aurică, un fermier cu experiență.

Pentru că nou-născuții au o sensibilitate mare la frig, iar hrana consistentă și îngrijirea atentă sunt foarte importante pentru miei, fermierii sunt nevoiți să investească mai mult. Practic, ritmul de muncă aproape se dublează în fermele din țară, îndeosebi cele situate în zonele montane. Pentru a se dezvolta, mieii au nevoie de condiții optime și de un anumit tip de hrană.

Pe lângă suplimentele pregătite cu apă caldă pentru micuții miei, animalele sunt hrănite cu un amestec nutritiv de porumb măcinat, orz și lucernă, fân uscat. Amestecul este distribuit animalelor de două ori pe zi. Pentru că în timpul iernii este tot mai greu ca furajele să fie produse, fermierii sunt nevoiți să le cumpere la prețuri ridicate, arată Romaniatv.net.

Perioada fătărilor este dificilă. Hrana nu este singurul element important în creșterea mieilor. Fermierii trebuie să le ofere și:

  • Adăposturi calde – temperatura trebuie să fie controlată;
  • Supraveghere continuă – mieii trebuie să fie monitorizați și să li se administreze suplimentele nutritive;
  • Igienă constantă prin curățarea adăposturilor;
  • Dacă mieii nu sunt îngrijiți corespunzător, atunci pot intra în hipotermie sau se poate ajunge la mortalitate în rândul lor.

