Cât costă un apartament cu 3 camere lângă Arcul de Triumf. Bucureștenii se revoltă: „Mai pun 200k și îmi iau castel”

09 feb. 2026, 20:44, Actualitate
Un anunț publicat pe Facebook a ajuns subiect de discuție online, în rândul bucureștenilor. Prețul unui apartament cu trei camere situat în zona Arcul de Triumf a generat reacții ironice, critice și chiar revoltătoare. Postarea a devenit imediat virală.

În anunț este descris un apartament de tip duplex, cu o suprafață utilă de 126 de metri pătrați și o curte proprie de 40 de metri pătrați. Locuința este structurată în living cu bucătărie open space și baie, dormitor matrimonial cu baie proprie și dressing, dormitor secundar, hol generos, baie pe hol și o terasă generoasă, toate însumând suprafața totală de 126,04 metri pătrați, relatează Playtech.

Proprietatea a fost atent amenajată, se scoate la vânzare complet mobilată și utilată, cu finisaje și mobilier descrise drept „de calitate superioară”, potrivit imaginilor din anunț. În preț sunt incluse și două locuri de parcare subterane.

Apartamentul este deja închiriat, iar vânzarea presupune preluarea chiriașului, ca poziție el este amplasat la câteva minute de Arcul de Triumf, Bulevardul Aviatorilor și Parcul Herăstrău, cu acces la restaurante, cafenele și mijloace de transport. Complexul în care se află oferă pază permanentă, loc de joacă pentru copii, sală de fitness, saună și piscină pentru adulți și copii. Prețul cerut este de 600.000 de euro, fără TVA.

Acest preț a generat numeroase reacții în mediul online. Un internaut a comentat: „Prețul nu deranjează, poți cere cât vrei, el va fi reglat de piață. Mai mult deranjează că ne iei de proști și nu precizezi cu cât e închiriat momentan. Și cum adică se vinde cu preluarea chiriașului? Adică cine îl cumpără e obligat să preia chiriașul?”.

„Mai pun 200k și îmi iau castel sărakilor”.

„Aveți cumva mai multe disponibile? Că aș cumpăra minim două”.

