FURT spectaculos la Pucioasa. Hoțul a împrăștiat 20.000 de lei prin magazin în timpul jafului

Maya Radu
30 sept. 2025, 14:33, Actualitate
Un jaf ca-n filme a avut loc în Dâmbovița, într-un magazin din orașul Pucioasa. Un bărbat, cunoscut poliției, a reușit să pătrundă în incinta magazinului și să fure peste 50.000 de lei din seif. Totul s-a transformat însă într-un spectacol involuntar, după ce aproximativ 20.000 de lei s-au împrăștiat prin magazin în timpul tentativei de fugă. Individul a fost văzut de personal, dar nimeni nu a îndrăznit să intervină.

Bărbatul ar fi pătruns în magazinul din Pucioasa, unde a localizat rapid seiful din biroul administrativ al magazinului. Și-a îndesat bancnotele în buzunare și în haine, fără a realiza că riscă să le piardă pe drum. În graba de a fugi de la locul faptei, a pierdut controlul asupra banilor. Aproximativ 20.000 de lei s-au împrăștiat pe podeaua magazinului.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa:

„La data de 22.09.2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului: D.G.S., recidivist, arestat în altă cauză, cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt calificat, faptă prev. de art. 228 alin.(1) rap. la art. 229 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) teza II din C.pen., cu aplic. art. 41 alin.(1) din C.pen. constând în aceea că: la data de 18.09.2025, în jurul orei 21.45 (pe timpul nopţii), aflându-se în incinta magazinului din oraşul Pucioasa, str Republicii, nr.83, jud. Dâmbovița şi profitând de neatenția personalului de serviciu, a pătruns în spațiul lăsat neasigurat destinat păstrării documentelor societare și a banilor încasați din vânzări, de unde, dintr-un seif lăsat deschis a sustras suma de 51.546,80 lei, pe care a ascuns-o în buzunarele de la pantaloni şi în lenjeria intimă, reușind să treacă de agentul de pază şi personalul de serviciu care l-au observat în timp ce îi cădeau pe jos o parte din banii sustraşi (inculpatul pierzând prin magazin circa 20.000 lei), dar nu au intervenit în vreun fel, astfel că inculpatul a părăsit incinta magazinului”, se arată în comunicatul oficial.

Prin încheierea din data de 24.09.2025, Judecătoria Pucioasa a respins arestarea preventivă a inculpatului. În urma formulării contestaţiei de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa, prin încheierea Tribunalului Dâmboviţa din data de 29.09.2025, a fost desfiinţată încheierea Judecătoriei Pucioasa şi s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului, fiind emis mandat de arestare preventivă pe numele acestuia.

Cercetările continuă, fiind efectuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa, de către organelor de poliţie judiciară din cadrul Poliţiei Oraşului Pucioasa.

