Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală

Gândul prezintă în exclusivitate detalii incendiare din documentele DIICOT în dosarul pozelor regizate. Procurorii au reconstituit pas cu pas operațiunea prin care, cu ajutorul unor actori, s-au realizat imagini cu falși Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. Imaginile au fost ulterior distribuite de Elena Lasconi pe internet, în buza alegerilor prezidențiale din 2025, în care Dan și Ponta erau candidați. Audiat în dosar în calitate de supect, Cojocaru Mihai – care, în mod bizar, la momentul respectiv făcea campanie electorală pentru președintele Nicușor Dan – spune că a fost o idee mai veche de-ale lui de a pune în scenă un show politic numit „Românii au talent…să mintă”. După filmări, ar fi renunțat la idee și imaginile ar fi dispărut fără urmă ca, după numai câteva zile, să apară pe contul de Facebook al Elenei Lasconi ca fiind reale. Astfel, imaginile au devenit cea mai importantă armă politică cu 3 zile înainte de primul tur al Alegerilor Prezidențiale din 2025.

Firul evenimentelor

Documentul citat, în fapt o ordonanță a procurorilor pentru efectuarea unor percheziții informatice, spune că, în perioada 8 aprilie 2025 – 3 mai 2025, Bicuți Andrei Gabriel, unul dintre martorii din dosar, i-a transferat lui Cojocaru Mihai, omul de campanie al lui Nicușor Dan, suma totală de 79.400 lei.

Cojocaru Mihai era asociat unic și administrator al S.C. CSTUDIO RO FILM PRODUCTION S.R.L., iar veniturile lui lunare proveneau din colaborarea cu S.C. TRAINING PRIVATE GROUP S.R.L., administrată de Bicuți Andrei Gabriel, de unde încasa aproximativ 8.500 lei/lună prin firma sa.

Gândul redă mai jos filmul în ordine cronologică, așa cum a fost reconstituit de procurori în documentele DIICOT.

15 Aprilie 2025: Începe recrutarea pentru partea de machiaj

Potrivit declarației martorei Grădinaru Paula Marina, Cojocaru Mihai a contactat-o la 15.04.2025 pentru a colabora la un proiect. Apoi, la 22.04.2025, cei doi s-au întâlnit la restaurantul Horoscop, unde au semnat un acord de confidențialitate pentru perioada 22.04-04.05.2025. La 23.04.2025, Cojocaru Mihai i-a dat 500 de euro pentru materialele necesare machiajului.

24 Aprilie 2025: Este rezervată locația din Tunari

Documentul spune că rezervarea imobilului unde au fost realizate filmările a fost făcută la 24.04.2025 Andrei Ana Maria, care era, potrivit propriei declarații, angajată de aproximativ un an la S.C. TRAINING PRIVATE GROUP S.R.L., societate cu obiect de activitate producția video.

Ea a precizat că a făcut rezervarea la solicitarea lui Cojocaru Mihai, pentru perioada 25-27.04.2025, prin Airbnb, pentru imobilul din complexul Amelia Residence 1 Tunari, comuna Tunari. După rezervare, i-a transmis detaliile lui Dobre Marius-Adrian (coincidență de nume cu Adrian Dobre, fost membru PSD și Pro România). Tot ea declară că Cojocaru Mihai „manageria” activitatea firmei, iar Dobre Marius-Adrian se ocupa de identificarea de potențiali clienți în aceeași societate.

25.04.2025: În prima parte a zilei, se formează echipa și se pregătesc actorii la Voluntari

Documentul reține că, în săptămâna premergătoare datei de 25.04.2025, martorii Bratu Răzvan, Cojocaru Marian și Năstăsoiu Alexandru-Cristian stabiliseră cu Cojocaru Mihai că vor participa la o filmare, fără să primească detalii concrete. În ziua de 25.04.2025, începând cu ora 14:00, ei au ajuns la adresa din Voluntari, unde se aflau Cojocaru Mihai și Dobre Marius-Adrian, împreună cu Diaconiță Laura-Emanuela, care era set designer la TRAINING PRIVATE GROUP S.R.L., și cu Grădinaru Paula Marina, care s-a ocupat de machiaj.

Așa cum se arată în documente, clienții din data de 25 aprilie 2025 ar fi acoperit camerele de supraveghere din complexul închiriat.

Rolurile din „distribuție”

Potrivit declarațiilor, Cojocaru Mihai s-a ocupat de găsirea actorilor și de organizarea filmării; Dobre Marius-Adrian apare fie ca persoană care identifica potențiali clienți la TRAINING PRIVATE GROUP, fie, în propria declarație, ca producător de filme la „C Studio”;

Bratu Răzvan, angajat la TRAINING PRIVATE GROUP, trebuia să îl interpreteze pe Nicușor Dan

Năstăsoiu Alexandru-Cristian, recomandat de KREMSER Augustin, trebuia să îl interpreteze pe Victor Ponta

Cojocasru Marian trebuia să îl interpreteze pe Florian Coldea;

Pop Alex, angajat la TRAINING PRIVATE GROUP, s-a ocupat de partea tehnică și a adus camera, obiectivele, lumina, trepiedul și acumulatorii.

Kremser Augustin era editor video și actor, iar în planul inițial trebuia să joace cetățeanul turmentat;

Diaconiță Laura-Emanuela s-a ocupat de vestimentație;

Grădinaru Paula Marina de machiaj.

25.04.2025: Actorii sunt transformați ca să semene cu personajele politice

La adresa din Voluntari, Grădinaru Paula Marina a realizat un machiaj profesional.

În cazul lui Bratu Răzvan (Nicușor Dan), machiajul ar fi durat aproximativ 4 ore.

În același timp, Diaconiță Laura-Emanuela s-a ocupat de costume, cămăși, încălțăminte și cravate, astfel încât actorii să semene cât mai mult cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta.

Seara de 25.04.2025: filmarea de la Tunari

Potrivit documentului, Cojocaru Mihai le-a spus actorilor să iasă pe rând din casă și să se urce fiecare într-o mașină, iar el a stabilit cadrul și a filmat din exteriorul complexului, de pe o alee din apropiere. Primul cadru a fost cu Bratu Răzvan în rolul lui Nicușor Dan, al doilea cu Năstăsoiu Alexandru-Cristian în rolul lui Victor Ponta, iar ultimul cu Cojocaru Marian în rolul lui Florian Coldea.

În aceeași noapte, proprietara observă ceva neobișnuit

Martora Dumitru Alina, proprietara imobilului, a declarat că, în noaptea de 25/26.04.2025, în intervalul 00:00-02:00, camera video montată deasupra ușii de acces a fost acoperită, astfel încât nu a mai putut vedea imagini. Ea a mai declarat că în 26.04.2025 nu a văzut nicio persoană la exterior și a presupus că oamenii plecaseră. Tot din document reiese că, deși casa era rezervată pentru 25-27.04.2025, oamenii au părăsit locația în noaptea de 25/26.04.2025, în jurul orei 01:00, fără să petreacă weekendul acolo.

După filmare, se fac plăți concrete

După ce s-au terminat filmările, martorii Năstăsoiu Alexandru-Cristian și Bratu Răzvan au primit de la Cojocaru Mihai 1.300 lei, respectiv 800 lei, pentru participare. În plus, martora Grădinaru Paula Marina a declarat că, deși Cojocaru Mihai se declarase nemulțumit de machiaj, la 28.04.2025 i-a transferat 9.000 lei; iar verificarea tranzacțiilor din conturile lui COJOCARU Mihai a identificat, pentru aceeași dată, o plată în valoare de 9.999 lei. În declarația ei, aceasta arată că suma primită depășea înțelegerea inițială de 200 euro/machiaj de actor plus 500 euro materialele de machiaj.

01.05.2025: Apar fotografiile în spațiul public

Documentul spune că, la 01.05.2025, în jurul orei 21:00, pe pagina de Facebook a utilizatorului Elena Lasconi au fost publicate 5 fotografii care păreau să îi arate pe Dan Nicușor-Daniel, Ponta Victor-Viorel și Coldea Florian ieșind pe rând din aceeași locație, însoțite de textul: „În spiritul adevărului, cred că avem cu toții nevoie de niște explicații pentru aceste fotografii.” Tot documentul mai reține că, în doar câteva ore, postarea a strâns aproximativ 14.200 aprecieri, 18.300 comentarii și 3.300 distribuiri, apoi a fost preluată de televiziuni și publicații online și redistribuită masiv pe Facebook, Instagram și TikTok.

După versiunea Elenei Lasconi, decizia publicării a fost luată împreună cu echipa de comunicare

Ea declară că le-a arătat fotografiile lui Ioana Răduca și lui Liviu Popescu, că personalul din departamentul de comunicare avea acces la o parte din conturile ei de email și de social media, iar apoi au convenit „să facem publice aceste fotografii însoțite de o întrebare cât mai neutră și pertinentă în ideea de a clarifica dacă aceste fotografii sunt reale sau nu”. Documentul mai consemnează că fotografiile au fost publicate prin departamentul de comunicare condus de Ioana Răduca și că textul final a fost făcut probabil de Ioana Răduca sau de alte persoane din acel departament.

Filmarea ar fi dispărut de pe echipamentele echipei și apoi a reapărut pe contul de Facebook al Elenei Lasconi

Cojocaru Mihai a declarat că, după filmare, au strâns echipamentele, iar Pop Alex le-a pus în mașina lui; conform procedurilor, Pop Alex ar fi trebuit să ducă echipamentele la sediul societății și să descarce filmările. Totuși, Cojocaru spune că nu cunoaște ce s-a întâmplat cu filmările, că nu își mai amintește dacă le-a vizionat ulterior și că nu știe dacă au ajuns în presă sau cum s-ar fi putut întâmpla asta.

Pop Alex a declarat că el a dus camera video la studio în seara de 25.04.2025 și a pus-o pe biroul lui Kremser Augustin, care în acea perioadă se ocupa de descărcarea, salvarea în server și editarea înregistrărilor. În zilele următoare, Pop Alex spune că a căutat pe server înregistrările brute din noaptea de 25/26.04.2025, dar nu le-a găsit.

Kremser Augustin a declarat, în schimb, că nu are cunoștință despre ce s-a întâmplat cu filmarea din seara de 25.04.2025 și a precizat că nu s-a ocupat de descărcarea sau editarea acesteia. A mai spus că, în seara respectivă, l-a sunat pe Cojocaru Mihai pe la ora 20:00, iar acesta i-a spus să plece acasă pentru că „nu se mai filmează”.

Astfel, o filmare care se voia a fi un pamflet politic a ajuns principala armă electorală înaintea primului tur al alegerilor Prezidențiale din 2025. În urma publicării fotografiilor de către Elena Lasconi, despre care Gândul a relatat pe larg aici, a pornit o amplă dezbatere publică despre veridicitatea fotografiilor și posibilelor intenții de linșaj la adresa lui Nicușor Dan pentru a favoriza candidatul Crin Antonescu. Culmea este că Nicușor Dan a intrat în turul al II-lea și acum este președintele României și procurorii acuză că scena în cauză a fost realizată sub coordonarea omului de campanie al lui Nicușor Dan.