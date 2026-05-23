SUA a declasificat noi documente legate de OZN-uri. Ce conțin acestea

SUA a declasificat noi documente legate de OZN-uri. Documentele cuprind, printre altele, și mărturii ale unor aviatori militari și ofițeri de informații.

La Washington au fost desecretizate noi materiale oficiale legate de fenomene aeriene neidentificate, dosarele reunind relatări ale unor aviatori militari și informații furnizate de reprezentanți ai comunității de informații.

Publicarea acestora a fost aprobată de președintele american Donald Trump, într-un context în care subiectul a atras atenția publică. Publicarea vine și după apariția pe conturile sale de socializare a unei imagini create cu inteligență artificială ce îl înfățișa în compania unui extraterestru.

Ce conțin documentele desecretizare despre OZN-uri

Noile materiale desecretizate aduc puține elemente suplimentare privind existența vieții extraterestre sau presupusele apariții ale unor obiecte zburătoare de origine necunoscută. Interesul public pentru acest subiect rămâne însă ridicat, după ce prima tranșă de 162 de dosare publicate la începutul lunii a generat peste un miliard de vizualizări pe platforma guvernamentală.

Cea mai recentă serie cuprinde aproximativ 50 de înregistrări video și documente oficiale, inclusiv declarații și relatări oferite de militari americani care susțin că au observat fenomene aeriene neobișnuite. Printre materialele publicate se numără imagini surprinse în diferite regiuni ale lumii, care arată obiecte aeriene neidentificate cu caracteristici neobișnuite. Înregistrările includ apariții observate deasupra Golfului Persic și Siriei, precum și imagini realizate de Paza de Coastă a SUA, în care obiecte misterioase par să se deplaseze cu viteze foarte mari sau să aibă forme atipice, arată Repubblica.it.

Printre documentele desecretizate se află și mărturia unui ofițer american de informații. El susține că a observat în timpul unei misiuni două sfere luminoase de mari dimensiuni în apropierea elicopterului său. Potrivit relatării ofițerului, avioane de luptă au fost trimise pentru a investiga obiectele observate, însă fără a reuși să le identifice. Deși noile documente alimentează speculațiile și teoriile conspirației, ele nu aduc dovezi clare sau explicații privind natura acestor fenomene.

„Aceleași sfere pe care le întâlnisem noi «urmăreau» acum avioanele de vânătoare… Am rămas practic fără cuvinte după aceste observații”, spunea ofițerul.

Deși documentele desecretizate alimentează speculațiile, ele nu oferă dovezi privind existența extratereștrilor. Pentagonul susține că investigațiile nu au confirmat astfel de prezențe, iar concluziile rămân deschise interpretării publicului.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imaginile au un rol ilustrativ