Prima pagină » Știri externe » SUA a declasificat noi documente legate de OZN-uri. Ce conțin acestea

SUA a declasificat noi documente legate de OZN-uri. Ce conțin acestea

SUA a declasificat noi documente legate de OZN-uri. Ce conțin acestea
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

SUA a declasificat noi documente legate de OZN-uri. Documentele cuprind, printre altele, și mărturii ale unor aviatori militari și ofițeri de informații.

La Washington au fost desecretizate noi materiale oficiale legate de fenomene aeriene neidentificate, dosarele reunind relatări ale unor aviatori militari și informații furnizate de reprezentanți ai comunității de informații.

SUA a declasificat noi documente legate de OZN-uri. Ce conțin acestea

SUA a declasificat noi documente legate de OZN-uri

Publicarea acestora a fost aprobată de președintele american Donald Trump, într-un context în care subiectul a atras atenția publică. Publicarea vine și după apariția pe conturile sale de socializare a unei imagini create cu inteligență artificială ce îl înfățișa în compania unui extraterestru.

Ce conțin documentele desecretizare despre OZN-uri

Noile materiale desecretizate aduc puține elemente suplimentare privind existența vieții extraterestre sau presupusele apariții ale unor obiecte zburătoare de origine necunoscută. Interesul public pentru acest subiect rămâne însă ridicat, după ce prima tranșă de 162 de dosare publicate la începutul lunii a generat peste un miliard de vizualizări pe platforma guvernamentală.

Cea mai recentă serie cuprinde aproximativ 50 de înregistrări video și documente oficiale, inclusiv declarații și relatări oferite de militari americani care susțin că au observat fenomene aeriene neobișnuite. Printre materialele publicate se numără imagini surprinse în diferite regiuni ale lumii, care arată obiecte aeriene neidentificate cu caracteristici neobișnuite. Înregistrările includ apariții observate deasupra Golfului Persic și Siriei, precum și imagini realizate de Paza de Coastă a SUA, în care obiecte misterioase par să se deplaseze cu viteze foarte mari sau să aibă forme atipice, arată Repubblica.it.

Printre documentele desecretizate se află și mărturia unui ofițer american de informații. El susține că a observat în timpul unei misiuni două sfere luminoase de mari dimensiuni în apropierea elicopterului său. Potrivit relatării ofițerului, avioane de luptă au fost trimise pentru a investiga obiectele observate, însă fără a reuși să le identifice. Deși noile documente alimentează speculațiile și teoriile conspirației, ele nu aduc dovezi clare sau explicații privind natura acestor fenomene.

„Aceleași sfere pe care le întâlnisem noi «urmăreau» acum avioanele de vânătoare… Am rămas practic fără cuvinte după aceste observații”, spunea ofițerul.

Deși documentele desecretizate alimentează speculațiile, ele nu oferă dovezi privind existența extratereștrilor. Pentagonul susține că investigațiile nu au confirmat astfel de prezențe, iar concluziile rămân deschise interpretării publicului.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imaginile au un rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

SANCȚIUNI Franța ia măsuri împotriva lui Itamar Ben-Gvir după scandalul activiștilor din Gaza
16:17
Franța ia măsuri împotriva lui Itamar Ben-Gvir după scandalul activiștilor din Gaza
CONTROVERSĂ China trimite o flotă uriașă în apropierea Taiwanului la scurt timp după întâlnirea Trump-Xi. Insula este încercuită de nave militare
15:50
China trimite o flotă uriașă în apropierea Taiwanului la scurt timp după întâlnirea Trump-Xi. Insula este încercuită de nave militare
EXTERNE Alte 25 de nave au ieșit prin Strâmtoarea Ormuz, cu aprobarea Iranului. Statul islamic a permis trecerea a 117 nave în ultimele 4 zile
15:24
Alte 25 de nave au ieșit prin Strâmtoarea Ormuz, cu aprobarea Iranului. Statul islamic a permis trecerea a 117 nave în ultimele 4 zile
FLASH NEWS Letonia investighează un nou posibil incident cu dronă în sud-estul țării: „Aparatul a explodat la contactul cu apa”
14:53
Letonia investighează un nou posibil incident cu dronă în sud-estul țării: „Aparatul a explodat la contactul cu apa”
EVENIMENT Belgrad sub asediu. Autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei. Motivul, protestele devastatoare ale studenților
14:27
Belgrad sub asediu. Autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei. Motivul, protestele devastatoare ale studenților
INEDIT „Închisoarea morților vii”. Cum arată viața criminalilor în una dintre cele mai drastice pușcării din lume
14:00
„Închisoarea morților vii”. Cum arată viața criminalilor în una dintre cele mai drastice pușcării din lume
Mediafax
Când va livra Iernut energie în sistem? Ce spune Bolojan despre centrala pe gaz
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Care este cu adevărat situația financiară a Rusiei și cum ar putea evolua războiul din Ucraina: „Aceasta nu este o economie care se prăbușește”
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Turiști din întreaga lume vin în România pentru a vedea locul unde au fost executați soții Ceausescu. „Totul este refăcut”
Digi24
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
O plantă considerată dispărută de 60 de ani a reapărut brusc
VIDEO Imagini false distribuite pe internet înainte de concertul lui Max Korzh pe Arena Națională. Jandarmeria Română trage un semnal de alarmă
16:26
Imagini false distribuite pe internet înainte de concertul lui Max Korzh pe Arena Națională. Jandarmeria Română trage un semnal de alarmă
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, primit cu ostilitate la Iași. Oamenii i-au strigat: „Nu vă dați demisia?”
15:55
Ilie Bolojan, primit cu ostilitate la Iași. Oamenii i-au strigat: „Nu vă dați demisia?”
INEDIT Destinația-fantomă spre care navighează vasele de croazieră. „Insula” care nu există pe nicio hartă, dar atrage turiști din toată lumea
15:41
Destinația-fantomă spre care navighează vasele de croazieră. „Insula” care nu există pe nicio hartă, dar atrage turiști din toată lumea
REACȚIE Reacția motocicliștilor români după bătaia din Centrul Vechi cu ucrainenii: „Orice om are dreptul de a reacționa”
15:28
Reacția motocicliștilor români după bătaia din Centrul Vechi cu ucrainenii: „Orice om are dreptul de a reacționa”
ACTUALITATE Un tezaur îngropat acum 3.000 de ani a fost scos la lumină în Prahova. Descoperirea pune pe jar arheologii
15:06
Un tezaur îngropat acum 3.000 de ani a fost scos la lumină în Prahova. Descoperirea pune pe jar arheologii
INEDIT Lacul misterios din Antarctica care nu îngheață niciodată. Este de 12 ori mai sărat decât oceanele lumii
15:00
Lacul misterios din Antarctica care nu îngheață niciodată. Este de 12 ori mai sărat decât oceanele lumii

Cele mai noi

Trimite acest link pe