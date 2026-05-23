Franța ia măsuri împotriva lui Itamar Ben-Gvir după scandalul activiștilor din Gaza

Franța i-a interzis accesul pe teritoriul său ministrului israelian Itamar Ben-Gvir, după scandalul provocat de imaginile cu activiștii flotilei umanitare Sumud reținuți în portul Ashdod. Parisul condamnă tratamentul aplicat cetățenilor francezi aflați la bordul navei.

„Începând de astăzi, Itamar Ben-Gvir are interdicție de intrare pe teritoriul francez”, a transmis Barrot, pe platforma X, precizând că măsura reflectă indignarea Parisului față de tratamentul aplicat activiștilor reținuți după interceptarea flotilei umanitare Sumud, care se îndrepta spre Gaza.

Franța ia măsuri împotriva lui Itamar Ben-Gvir

Deși Franța nu susține inițiativa flotilei Sumud, considerând că aceasta „nu produce efecte utile” și pune presiune suplimentară pe serviciile diplomatice și consulare, Parisul condamnă modul în care au fost tratați activiștii reținuți.

„Nu aprobăm demersul acestei flotile, care nu produce niciun efect util și suprasolicită serviciile diplomatice și consulare”, a afirmat Barrot, salutând totodată „profesionalismul și devotamentul” personalului consular implicat în gestionarea situației. „Nu putem tolera ca cetățeni francezi să fie astfel amenințați, intimidați sau brutalizați, cu atât mai mult de către un responsabil public”, a declarat acesta.

Videoclipul distribuit de Ben-Gvir a stârnit reacții internaționale

Reacțiile s-au intensificat după publicarea unui videoclip distribuit de Ben-Gvir, în care acesta apare ironizând activiști ai flotilei aflați în portul Ashdod, în genunchi și cu mâinile legate. Imaginile au stârnit critici internaționale și au determinat mai multe state să convoace diplomați israelieni sau să analizeze posibile sancțiuni împotriva ministrului israelian.

Jean-Noël Barrot a subliniat că gesturile și declarațiile lui Ben-Gvir au fost criticate inclusiv de oficiali israelieni și fac parte dintr-un „lung șir de declarații și acțiuni șocante, care incită la ură și violență împotriva palestinienilor”.

Șeful diplomației franceze a mai precizat că, împreună cu omologul său italian, solicită Uniunii Europene adoptarea unor sancțiuni împotriva lui Itamar Ben-Gvir.

Ambasadorul Israelului, convocat la Paris pentru explicații

Anterior, Franța a calificat comportamentul ministrului israelian drept „inacceptabil”, l-a convocat pe ambasadorul Israelului la Paris pentru explicații și a cerut eliberarea rapidă a cetățenilor francezi aflați la bordul flotilei umanitare.

