Prima pagină » Actualitate » „Iarna autentică”. Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România

„Iarna autentică”. Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România

04 ian. 2026, 11:38, Actualitate
„Iarna autentică”. Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România

Până pe 9 ianuarie, în toată țara vor fi ploi și ninsori abundente. Se vor înregistra și diferențe mari de temperatură între zonele țării. Transilvania are temperaturi negative chiar și ziua, -2 grade, în vreme ce în Dobrogea este vreme de primăvară, cu temperaturi ce ajung și astăzi la 15 grade.

Meteorologul ANM, Mihai Huștiu, a spus la Digi 24, că sunt precipitații abundente în special în partea de sud-vest a țării și în zonele de munte. În sud-vest, dar în special în Munții Banatului, în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, stratul de zăpadă ar putea să depășească 30-40 de centimetri. În nordul Olteniei, Banat, Crișana sau în sud-vestul Transilvaniei, stratul de zăpadă va fi între 10-25 de centimetri. În toată jumătatea de nord a țării vor fi ninsori puternice.

Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România

În anumite zone ale țării, ninsoarea o să se transforme în lapoviță și ploaie cu riscul de a se depune polei.

„În zona de câmpie a Munteniei, Olteniei și în Dobrogea predomină ploile atât astăzi, cât și mâine, cu mențiunea că mâine, treptat, vom asista la o creștere a temperaturilor și atunci în Transilvania, Moldova sau chiar în partea de vest, în zonele joase de relief, ninsoarea se va transforma în lapoviță și ploaie. Există risc mare de polei începând de mâine dimineață. Pe parcursul zilei, în multe zone din vest, centru, Moldova, chiar și în zona Munteniei și în Oltenia ar putea să apară poleiul mâine, în prima parte a zilei”, a explicat meteorologul.

El a spus că episoadele de ninsori și viscol în zona montană înaltă, „iarnă autentică la acest început de an”, va continua până spre 9 ianuarie: „Deci mai așteptăm episoade cu precipitații și în zilele următoare. Chiar dacă informarea meteorologică este valabilă până luni seara, până pe 9 ianuarie vor mai fi episoade de precipitații în mare parte din țară, dar mai ales spre vest, centru și nord, unde, de asemenea, așteptăm ninsori, lapoviță și polei”.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Căldura şi apa caldă din sectoarele Capitalei sunt afectate. S-a produs o nouă avarie la CET Sud – ELCEN a Ministerului Energiei
12:13
Căldura şi apa caldă din sectoarele Capitalei sunt afectate. S-a produs o nouă avarie la CET Sud – ELCEN a Ministerului Energiei
REACȚIE Andrei Caramitru comentează intervenția SUA în Venezuela: ”Tipul ăsta de mișcări politice susținute extern fix de inamicii țării ar trebui distruse din fașă”
11:56
Andrei Caramitru comentează intervenția SUA în Venezuela: ”Tipul ăsta de mișcări politice susținute extern fix de inamicii țării ar trebui distruse din fașă”
NEWS ALERT Românul dat dispărut după incendiul din Crans-Montana, declarat mort de autoritățile elvețiene. Precizările MAE
11:46
Românul dat dispărut după incendiul din Crans-Montana, declarat mort de autoritățile elvețiene. Precizările MAE
SPORT „Nu aveam bani de haine”. Mărturii cutremurătoare făcute de unul dintre cei mai apreciați președinți din Liga 1
11:29
„Nu aveam bani de haine”. Mărturii cutremurătoare făcute de unul dintre cei mai apreciați președinți din Liga 1
ULTIMA ORĂ Ministrul Alexandru Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean Constanţa: „Peste 70% dintre medici au scutire de gardă”
11:26
Ministrul Alexandru Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean Constanţa: „Peste 70% dintre medici au scutire de gardă”
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan petrece Boboteaza cu Emmanuel Macron. Preşedintele merge marţi la Paris
11:04
Nicuşor Dan petrece Boboteaza cu Emmanuel Macron. Preşedintele merge marţi la Paris
Mediafax
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Mediafax
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Click
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
Digi24
„Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan
Cancan.ro
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Strategia simplă și dovedită științific prin care poți să-ți atingi obiectivele
Marius Tucă Show începe luni, 5 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
11:54
Marius Tucă Show începe luni, 5 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
CONTROVERSĂ De ce sunt interesate Statele Unite de petrolul Venezuelei. Trump vrea să investească miliarde de dolari și să repare infrastructura grav deteriorată
11:48
De ce sunt interesate Statele Unite de petrolul Venezuelei. Trump vrea să investească miliarde de dolari și să repare infrastructura grav deteriorată
VIDEO Ion Cristoiu: Franța a salutat încălcarea dreptului internațional de către Donald Trump. România s-a grăbit s-o imite
11:41
Ion Cristoiu: Franța a salutat încălcarea dreptului internațional de către Donald Trump. România s-a grăbit s-o imite
SPORT Ofertă de ultimă oră primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu. Miliardarii care-l voiau nu au știut că atacantul fusese vândut în SUA, la DC United
10:52
Ofertă de ultimă oră primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu. Miliardarii care-l voiau nu au știut că atacantul fusese vândut în SUA, la DC United
EVENIMENT Salvamontiștii au avut zeci de intervenții în întreaga țară. 91 de persoane au fost salvate din zonele montane într-o singură zi
10:42
Salvamontiștii au avut zeci de intervenții în întreaga țară. 91 de persoane au fost salvate din zonele montane într-o singură zi
SPORT Îl mai ții minte pe Ghiță Mureșan? Cum arată acum și din ce a ajuns să își câștige existența
10:19
Îl mai ții minte pe Ghiță Mureșan? Cum arată acum și din ce a ajuns să își câștige existența

Cele mai noi