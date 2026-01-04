„Iarna autentică”. Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România

Până pe 9 ianuarie, în toată țara vor fi ploi și ninsori abundente. Se vor înregistra și diferențe mari de temperatură între zonele țării. Transilvania are temperaturi negative chiar și ziua, -2 grade, în vreme ce în Dobrogea este vreme de primăvară, cu temperaturi ce ajung și astăzi la 15 grade.

Meteorologul ANM, Mihai Huștiu, a spus la Digi 24, că sunt precipitații abundente în special în partea de sud-vest a țării și în zonele de munte. În sud-vest, dar în special în Munții Banatului, în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, stratul de zăpadă ar putea să depășească 30-40 de centimetri. În nordul Olteniei, Banat, Crișana sau în sud-vestul Transilvaniei, stratul de zăpadă va fi între 10-25 de centimetri. În toată jumătatea de nord a țării vor fi ninsori puternice.

Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România

În anumite zone ale țării, ninsoarea o să se transforme în lapoviță și ploaie cu riscul de a se depune polei.

„În zona de câmpie a Munteniei, Olteniei și în Dobrogea predomină ploile atât astăzi, cât și mâine, cu mențiunea că mâine, treptat, vom asista la o creștere a temperaturilor și atunci în Transilvania, Moldova sau chiar în partea de vest, în zonele joase de relief, ninsoarea se va transforma în lapoviță și ploaie. Există risc mare de polei începând de mâine dimineață. Pe parcursul zilei, în multe zone din vest, centru, Moldova, chiar și în zona Munteniei și în Oltenia ar putea să apară poleiul mâine, în prima parte a zilei”, a explicat meteorologul.

El a spus că episoadele de ninsori și viscol în zona montană înaltă, „iarnă autentică la acest început de an”, va continua până spre 9 ianuarie: „Deci mai așteptăm episoade cu precipitații și în zilele următoare. Chiar dacă informarea meteorologică este valabilă până luni seara, până pe 9 ianuarie vor mai fi episoade de precipitații în mare parte din țară, dar mai ales spre vest, centru și nord, unde, de asemenea, așteptăm ninsori, lapoviță și polei”.