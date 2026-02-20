Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova e pe primul loc, dar Filipe Coelho susține că nu se gândește la titlu. „Nu-mi pierd timpul cu asta”

20 feb. 2026, 21:40, Sport
Universitatea Craiova joacă duminică cu Unirea Slobozia în etapa 28 a Superligii și antrenorul oltenilor Filipe Coelho a vorbit despre partidă și lupta la titlu.

Oltenii sunt pe primul loc în Superliga, 53 de puncte, și Unirea Slobozia e pe locul 14, 24 de puncte.

„Eu nu mă gândesc la câștigarea titlului. Am spus-o mereu, iau fiecare meci în parte. Sunt prea multe meciuri și nu e cea mai bună idee să te gândești la titlu de pe acum. Sunt multe echipe care pot câștiga titlul, nu doar Universitatea Craiova. Așa că eu nu îmi pierd timpul gândindu-mă la câștigarea titlului, ci la meciul următor”, a spus Coelho.

Despre meciul de pe Stadionul 1 Mai, primul în nocturnă la Slobozia, tehnicianul a declarat: „Ne așteaptă un meci dificil împotriva unei echipe care a adus jucători noi, care are un antrenor nou (n.r. – Claudiu Niculescu). La ultimul meci de acasă au învins pe Farul Constanța, așa că ne așteptăm la un meci greu. Trebuie să dăm totul pe teren pentru a acumula puncte în clasament. Va fi mai greu acum față de meciurile precedente pentru că întotdeauna prezentul este mai greu. Este nevoie de alte lucruri acum, dar ne-am pregătit bine în această săptămână și mergem acolo să câștigăm. Sunt trei puncte foarte importante pentru noi în acest moment, iar jucătorii știu acest lucru”.

„Am văzut ultimele cinci meciuri ale celor de la Slobozia, însă ultimele două sunt mai concludente pentru că s-au disputat cu noul antrenor. Au schimbat multe lucruri, dar suntem pregătiți. Oricum, concentrarea va fi pe jocul nostru, pe ceea ce trebuie să facem noi. Eu nu sunt genul de antrenor care să se îngrijoreze de unii dintre jucătorii echipei adverse. Pentru mine e mai importantă echipa decât un anume jucător. Nu este vorba despre teamă față de Slobozia, este vorba de respect. Nouă nu ne e teamă de nicio echipă, dar îi respectăm pe toți adversarii noștri. Iar dacă suntem mai buni, asta trebuie să demonstrăm pe teren, nu prin declarații. Niciun meci nu mai este ușor, indiferent de adversarul pe care îl ai în față. Așa că trebuie să fim concentrați, nu trebuie să ne relaxăm. Jucătorii sunt conștienți de faptul că trebuie să câștigăm fiecare meci. Nu ne concentrăm pe locul din clasament, ci pe punctele pe care trebuie să le câștigăm în fiecare etapă”, a mai spus acesta.

