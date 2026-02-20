Prima pagină » Știri politice » Bolojan se întâlnește cu Ursula von der Leyen ca să discute deblocarea PNRR-ului. Agenda premierului la Bruxelles

Bolojan se întâlnește cu Ursula von der Leyen ca să discute deblocarea PNRR-ului. Agenda premierului la Bruxelles

Olga Borșcevschi
20 feb. 2026, 18:35, Știri politice
Bolojan se întâlnește cu Ursula von der Leyen ca să discute deblocarea PNRR-ului. Agenda premierului la Bruxelles

Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joia viitoare, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR.  

Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul va discuta cu acest prilej prioritățile Guvernului privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă și componenta de competitivitate.

„Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiții care să stimuleze creșterea economică în România”, a precizat vineri Executivul.

În contextul vizitei, prim-ministrul se va întâlni și cu comisarul european Roxana Mânzatu.

De asemenea, Ilie Bolojan va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de președinta Comisiei Europene, prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.

În aceeași zi, premierul României va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de președinta Comisiei Europene, prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.

„Comunicarea, la care România și-a adus o contribuție importantă, este menită să susțină importanța strategică a regiunilor de frontieră estică pentru Uniunea Europeană și responsabilitatea europeană comună de a sprijini securitatea, reziliența și prosperitatea acestora. Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Facilității EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaționali și naționali”, notează Guvernul.

EastInvest este un mecanism de finanțare dedicat regiunilor de frontieră estice, care reunește Grupul BEI, instituții financiare internaționale, precum și bănci naționale și regionale de promovare din statele membre vizate. Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ilie Bolojan recunoaște că e posibil ca România să nu recupereze banii din PNRR, în ciuda adoptării pensiei magistraților: „Nu pot face speculații”

Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei: „Susținem o cooperare mai strânsă între UE, NATO și Japonia pentru a apăra democrația”
18:53
Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei: „Susținem o cooperare mai strânsă între UE, NATO și Japonia pentru a apăra democrația”
ULTIMA ORĂ Mesajul ambasadorului Japoniei: „Parteneriatul nostru cu România este mai important ca niciodată” 
18:45
Mesajul ambasadorului Japoniei: „Parteneriatul nostru cu România este mai important ca niciodată” 
FLASH NEWS CTP și-a pierdut speranța în relația România – SUA, după vizita lui Nicușor Dan: „Mi-e rușine de rușinea lui”
18:39
CTP și-a pierdut speranța în relația România – SUA, după vizita lui Nicușor Dan: „Mi-e rușine de rușinea lui”
NEWS ALERT Nicușor Dan, mesaj după Consiliul pentru Pace: „România își reafirmă angajamentul pentru cooperarea cu SUA”
18:00
Nicușor Dan, mesaj după Consiliul pentru Pace: „România își reafirmă angajamentul pentru cooperarea cu SUA”
SĂNĂTATE Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro în vaccinuri antigripale de nouă generație
16:59
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro în vaccinuri antigripale de nouă generație
CONTROVERSĂ Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
16:36
Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Cancan.ro
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
Digi24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit temperatura ideală care reduce stresul în timpul somnului
UTILE Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
19:33
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
ALERTĂ Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
19:28
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
CONTROVERSĂ Scandal în guvernul britanic. Personalul administrației premierului Keir Starmer, forțat să se înscrie la un club de lectură „woke”
18:58
Scandal în guvernul britanic. Personalul administrației premierului Keir Starmer, forțat să se înscrie la un club de lectură „woke”
SPORT S-a stabilit cine va fi la centru la derby-ul Rapid – Dinamo! Avem declarațiile celor doi antrenori
18:20
S-a stabilit cine va fi la centru la derby-ul Rapid – Dinamo! Avem declarațiile celor doi antrenori
PACE ÎN UCRAINA WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile
18:12
WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile

Cele mai noi

Trimite acest link pe