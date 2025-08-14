Iepurele „FRANKENSTEIN” bagă spaima în internauți. Care este cauza care-l face înfricoșător pe urecheat

Mai mulți iepuri „mutanți” au fost observați cu umflături asemănătoare unor coarne pe cap și în jurul gurii în Statele Unite. Specialiștii spun că sunt, de fapt, tumori provocate de un virus transmis prin mușcăturile insectelor. Boala nu e un pericol pentru oameni sau pentru animalele de companie, dar efectele, din păcate, asupra iepurilor sunt devastatoare. Le afectează vederea și capacitatea de a se hrăni, ceea ce poate să ducă adesea la moarte.

Autoritățile americane au avertizat populația să evite contactul cu iepurii sălbatici și să-și protejeze animalele domestice. Departamentul pentru Parcuri și Faună Sălbatică din Colorado a îndemnat populația să stea departe de ei și să nu-i atingă. De asemenea, biologii acestui departament spun că nu crede că virusul se poate transmite la alte specii, cum ar fi oamenii sau animalele de companie, dar insistă, totuși ca publicul să evite iepurii și să nu încerce să-i ajute.

I se spune „iepurele cu codiță de bumbac” (Sylvilagus floridanus), dar excrescențele bizare de pe față, date de un păcătos de virus, îl fac mai degrabă o senzație virală pe internet, în loc de un animal simpatic. Cunoscut și sub denumirea de virusul Shope, acesta provoacă tumori pe sau în apropierea capului animalului. Iepurii de câmp din SUA sunt afectați de un virus bizar, care-i face să arate ca niște creaturi mitice înfricoșătoare, scrie dailymail. Excrescențe negre care arată ca niște coarne cresc în jurul gurii și pe cap. Acestea arată ca niște tentacule ieșindu-le din față.

Acești iepuri au fost văzuți de mai multe ori în Fort Collins, Colorado.

Primele raportări ale iepurelui supranumit și „Frankenstein”, datează de acum un an, când un localnic a postat online o fotografie în care capul creaturii era complet acoperit de excerscențe nergre, ascuțite, asemănătoare unor spini.

De fapt, anul 2024 nu a fost primul an în care au fost observați astfel de iepuri.

O lucrare științifică din 1789, Tableau encyclopédique et méthodique, pomenește despre aceste biete animale, iar un personaj mitic, „jackalope”, a fost inspirat de iepurele cu codiță de bumbac și cu coarne de antilopă.