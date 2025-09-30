Igor Dodon, liderul socialiștilor, a avut o ieșire ireală la conferința de presă organizată duminică seara, după închiderea secțiilor de votare. Acesta a răbufnit la adresa jurnaliștilor români, cărora le-a spus tranșant „să învețe limba rusă, că vor avea nevoie.” Reamintim că cetățenii din Republica Moldova au votat duminică, într-un scrutin decisiv, apropierea de Uniunea Europeană. În urma alegerilor care au avut o miză uriașă, Partidul Maiei Sandu, Acțiune și Solidaritate (PAS), a obținut peste 50% din voturi și majoritatea în viitorul Parlament. Igor Dodon a acuzat fraude și a chemat oamenii la proteste.



În momentul în care un jurnalist român l-a rugat pe colegul lui Igor Dodon din Blocul Patriotic, Constantin Starîș, să vorbească și în limba română, dacă se poate, liderul socialist a replicat imediat, sugerându-le jurnaliștilor români „să învețe limba rusă că le va trebui.”

„La noi, de obicei, jurnaliștii îi ascultă pe cei care vorbesc. Eu înțeleg că cei veniți din afara țării cred că controlează situația în Republica Moldova. Încă nu. Permiteți-i să vorbească. Continuați în rusă. Lasă-i să învețe. Le va trebui”, a declarat Dodon, potrivit G4Media.

Sursă foto: Mediafax

