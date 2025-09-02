Ilie Bolojan, argumente HALUCINANTE pentru refuzul de a reduce numărul concedierilor din Administrație. Sunt 130.000 de posturi ocupate

Ilie Bolojan a încercat să explice în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria de ce nu a fost de acord cu reducerile de personal de 25%, comparativ cu propunerea sa inițială de 45%.

„Dacă vrem să vorbim de reduceri, trebuie să vorbim despre numărul de posturi efectiv ocupate. Guvernul se poate raporta doar la totalul de 190 de mii de posturi.

Între numărul maxim de posturi unde poate acționa Guvernul, și numărul de posturi efectiv ocupate e o diferență de 30%. Când reduci îndeamnă că nu atingi niciun post ocupat. Atunci când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere de 25% facem ce am mai făcut, le spunem oamenilor că facem reduceri ale căror efecte sunt aproape nule”, potrivit graficului prezentat de Bolojan.