Noaptea dintre viață și moarte pentru oamenii străzii din Capitală. Cum au fost salvați de sub nămeți: „Am găsit oameni îngropați la propriu”

18 feb. 2026, 17:51, Actualitate
Cel mai greu episod de iarnă s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire pentru persoanele fără adăpost din Capitală.

Cel mai crunt au resimțit codul roșu de azi-noapte oamenii fără adăpost. În București, sunt mulți care nu au o cameră încălzită și o masă fierbinte. Primăria București a anunțat pe Facebook că a ajutat oamenii străzii. Nu mai puțin de 206 oameni fără adăpost au fost salvați de ninsoarea de azi-noapte din București. Și Asociația Carusel a făcut același lucru. Ei le-au dat oamenilor ceai cald, o masă caldă, pături și un adăpost. Imaginile postate pe rețelele sociale sunt mai mult decât impresionante. „Am găsit oameni îngropați, la propriu”, au notat cei de la Asociația Carusel, despre noaptea de marți spre miercuri, pe care au descris-o ca fiind „una dintre cele mai grele nopți”.

„Azi noapte a fost una dintre cele mai grele nopți. Am găsit oameni îngropați la propriu, care nu se mai vedeau de zăpada care cădea pe ei. Am găsit oameni la risc de hipotermie. Am găsit oameni care abia mai vorbeau sau care erau foarte confuzi. Oameni uzi până la piele și cu hainele înghețate pe ei.

Oamenii care au rămas într-o noapte de cod roșu pe stradă sunt cei mai vulnerabili, cei care au nevoie de cel mai mult sprijin, cei care nu au încotro să o apuce și nu știu ce să facă, cei mai afectați fizic și psihic de lipsa locuirii.

Suntem epuizați după o noapte în care am văzut ce înseamnă urgența și diferența dintre viață și moarte și urmează să o luăm în curând de la capăt.

Avem nevoie urgent de sprijin. Cu donațiile voastre luăm ceai cald, hrană, haine uscate, saci de dormit, încălțăminte, ducem oamenii la spital dacă e nevoie și îi sprijinim în aceste nopți care pentru ceilalți poate par feerice dar pentru oamenii fără adăpost sunt un coșmar”, sunt cuvintele salvatorilor de pe rețelele sociale.

Cod portocaliu de vreme rece și viscol, până mâine

Episodul sever de iarnă a fost generat de un ciclon mediteranean a cărui traiectorie a trecut prin Peninsula Balcanică și a avut și o trecere peste vestul Mării Negre, de unde s-a reîncarcat cu vapori de apă, au explicat specialiștii în vreme.

De asemenea, până mâine, ora 10:00, meteorologii anunță că va fi în vigoare un cod portocaliu de vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol.

„Vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 1 grad.
În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70…90 km/h, condiții în care vizibilitatea va fi scăzută. Se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în medie de 10…20 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și local de peste 20 l/mp în sud-estul teritoriului”, anunță ANM.

Însă, temperaturile cresc ușor începând din ultima săptămână a lunii februarie, astfel că, potrivit ANM, vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

sursă foto: Primăria Municipiului București/Facebook, Asociația Carusel/Facebook

