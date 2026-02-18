Prima pagină » Sport » Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30

Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30

18 feb. 2026, 18:26, Sport
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari - Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30

Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora.

Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor din LIGA 2 pe platforma noastră.

Nu rata ocazia să asculți vocea inconfundabilă a legendei care are 40 de ani în fotbalul românesc și care a intrat în Cartea Recordurilor datorită performanțelor sale vocale!

Recomandarea video

Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Mutații ADN au fost descoperite la copiii muncitorilor de la Cernobîl
DIGITALIZARE Conturile social media cu parole generate de AI sunt în pericol. Pot fi sparte chiar și de hackeri cu computere vechi
18:45
Conturile social media cu parole generate de AI sunt în pericol. Pot fi sparte chiar și de hackeri cu computere vechi
ECONOMIE Reacția Comisiei Europene la votul CCR pe legea pensiilor magistraților. Ce spune executivul european despre banii blocați din PNRR
18:44
Reacția Comisiei Europene la votul CCR pe legea pensiilor magistraților. Ce spune executivul european despre banii blocați din PNRR
CONTROVERSĂ MAE revine cu precizări, după ce Oana Țoiu a zis la Londra că „nu are nimic nou de spus”. „A fost deschiderea unei figuri de stil”
18:40
MAE revine cu precizări, după ce Oana Țoiu a zis la Londra că „nu are nimic nou de spus”. „A fost deschiderea unei figuri de stil”
SCANDAL Acuzații grave la adresa lui Zelenski de la fostul șef al Armatei Ucrainene: „Oamenii vor vota împotriva lui”
18:39
Acuzații grave la adresa lui Zelenski de la fostul șef al Armatei Ucrainene: „Oamenii vor vota împotriva lui”
VIDEO EXCLUSIV Conferința Europa Connect – România digitală: de la slogan la reforma reală a statului
18:22
Conferința Europa Connect – România digitală: de la slogan la reforma reală a statului
FLASH NEWS Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”
18:21
Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”

Cele mai noi

Trimite acest link pe