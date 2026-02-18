Prima pagină » Justiție » Reacția Comisiei Europene la votul CCR pe legea pensiilor magistraților. Ce spune executivul european despre banii blocați din PNRR

18 feb. 2026, 18:44, Justiție
Comisia Europeană a confirmat că a luat act de decizia Curții Constituționale a României privind pensiile speciale, scrie Mediafax. Rezultatul evaluării sale cu privire la respectarea jalounuli aferent va fi anunțat oficialilor români. 

Comisia Europeană a luat act de decizia luată astăzi de cei 9 judecători ai CCR privind pensiile speciale. Decizia a fost luată cu o majoritate de 6 la 3, după ce în ultimul moment judecătorul Mihai Busuioc și-a schimbat votul. Curtea Constituțională a stabilit că Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu cu respectarea art. 144 din Constituție, întrucât a reglementate un domeniu omogen de relații sociale și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii.

„Comisia a luat act de decizia Curții Constituționale a României privind pensiile speciale. Reforma pensiilor speciale face parte din a treia cerere de plată pe care România a depus-o în decembrie 2023. În mai 2025, Comisia, în decizia sa de punere în aplicare, a suspendat 231 de milioane euro în legătură cu Jalonul 215, care acoperă reforma pensiilor speciale.”

Referitor la banii blocați din PNRR, Comisia Europeană a transmis că evaluează cererea depusă pe 28 noiembrie 2025 de către autoritățile române în care explicau modul în care au abordat jaloanele suspendate. Executivul european spune că va informa autoritățile române cu privire la banii din PNRR în timp util.

„Comisia evaluează în prezent această cerere și informațiile aferente și va informa autoritățile române cu privire la constatările sale în timp util. Comisia nu poate comenta evaluările în curs”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la solicitarea Mediafax.

