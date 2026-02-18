Reacția Comisiei Europene la votul CCR pe legea pensiilor magistraților. Ce spune executivul european despre banii blocați din PNRR

Comisia Europeană a confirmat că a luat act de decizia Curții Constituționale a României privind pensiile speciale, scrie Mediafax. Rezultatul evaluării sale cu privire la respectarea jalounuli aferent va fi anunțat oficialilor români.

Comisia Europeană a luat act de decizia luată astăzi de cei 9 judecători ai CCR privind pensiile speciale. Decizia a fost luată cu o majoritate de 6 la 3, după ce în ultimul moment judecătorul Mihai Busuioc și-a schimbat votul. Curtea Constituțională a stabilit că Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu cu respectarea art. 144 din Constituție, întrucât a reglementate un domeniu omogen de relații sociale și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii.