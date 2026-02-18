Acuzații grave la adresa lui Zelenski de la fostul șef al Armatei Ucrainene: „Oamenii vor vota împotriva lui”

Scandalul dintre fostul șef al Armatei ucrainene și președintele Volodimir Zelenski capătă noi dimensiuni după dezvăluirile făcute de către Valerii Zalujnîi într-un interviu pentru Associated Press. Zalujnîi l-a acuzat pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023, afirmând că „Zelenski și alți oficiali nu au alocat resursele necesare”.

Potrivit lui Zalujnîi, tensiunile au apărut la scurt timp după invazia pe scară largă lansată de Rusia în februarie 2022. Divergențele privind strategia de apărare ar fi degenerat, spre finalul acelui an, într-un incident fără precedent: zeci de agenți ai serviciului intern de informații al Ucrainei ar fi descins la biroul său. Administrația prezidențială de la Kiev nu a comentat acuzațiile.

Fostul șef al Armatei ucrainene susține că acțiunea a fost un act de intimidare, într-un moment în care unitatea națională era esențială. El afirmă că i-a împiedicat pe agenți să verifice documente și calculatoare și că l-a sunat pe Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui, avertizând că este pregătit să mobilizeze forțe militare pentru a proteja centrul de comandă.

De asemenea, Zalujnîi spune că l-a contactat pe atunci șeful Serviciului de Securitate, Vasîl Maliuk, care ar fi negat că știa despre operațiune și ar fi promis clarificări.

Mai târziu, a reieșit că instituția solicitase, cu două zile înainte, un mandat de percheziție pentru aceeași adresă, în cadrul unei anchete privind criminalitatea organizată. Documentele instanței indicau că la locație ar fi funcționat un club de striptease asociat unei grupări infracționale – însă angajați ai clubului au declarat că acesta nu mai opera acolo dinaintea invaziei ruse. Acesta consideră că mandatul a fost un pretext și că nu putea fi confundat sediul centrului principal de comandă militară.

„Știu cum să lupt”

Zalujni susține că Zelenski nu a alocat suficiente resurse pentru contraatacul Forțelor Armate Ucrainene în 2023, motiv pentru care acesta a eșuat. Ministerul rus al Apărării a transmis la acea vreme că armata ucraineană pierduse peste 125.000 de soldați în șase luni.

Planul prevedea concentrarea forțelor pentru eliberarea regiunii Zaporijjea și avansarea spre Marea Azov, cu scopul de a bloca coridorul rus către Crimeea.

Cu toate acestea, trupele au fost dispersate, ceea ce a slăbit ofensiva.

De la demiterea sa din fruntea armatei Ucrainei, în 2024, și numirea ca ambasador la Londra, Zalujnîi este văzut pe scară largă drept principalul rival politic al lui Zelenski.

