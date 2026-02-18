Anunțul ministrului Energiei: „200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de energie electrică; 86.000 au fost deja reconectate”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a delarat, miercuri, la finalul ședinței Comandamentului Energetic că aproximativ 200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de furnizare a energiei electrice din cauza vremii rele. Până la momentul actual, în urma intervențiilor, au fost reconectate 86.000 de locuințe.

Bogdan Ivan a dispus miercuri convocarea Comandamentului Energetic, la sediul Dispecerului Energetic Național, ca urmare a fenomenelor meteorologice din ultimele ore. Ministrul a transmis că 322 de echipe, 1.000 de electricieni, generatoare, 300 de vehicule 4×4 autospeciale, excavatoare și șenilate au fost mobilizate pentru a interveni în localitățile afectate. Oficialul a spus că din totalul de 200.000 de locuinţe care au fost afectate, 86.000 au fost reconectate şi mai rămâne să fie reconectate alte 114.000.

„Au avut loc aproximativ 200.000 de deconectări de furnizare a energiei electrice. Între timp, colegii mei s-au mobilizat din tot Sistemul Energetic Național și le mulțumesc pe această cale. Cu 322 de echipe, 1.000 de electricieni care acum sunt în teren, generatoare, aproape 300 de vehicule 4×4, autospeciale, excavatoare, șenilate prin care au intervenit în cele mai grele zone. În total, din cele 200.000 de locuințe care au fost afectate, până acum au fost reconectate 86.000. Mai rămâne să fie reconectate alte 114.000. Sunt 266 de localități afectate. Faptul că, până la această oră, s-au mobilizat exemplar toți oamenii din teren reprezintă efectul unei mobilizări făcute încă de ieri, când a avut loc un alt Comandament pentru situații de urgență, pentru a anticipa și pentru a ne pregăti pentru noaptea care a trecut”, a spus ministrul Energiei.

De asemenea, ministrul Energiei a menționat că Sistemul Energetic Național este echilibrat, iar depozitele de gaze sunt pline în proporție de 40%, peste media Uniunii Europene.

„Din punct de vedere al Sistemului Energetic, suntem într-o formă echilibrată. Avem un consum mediu de circa 7.400 de megawați. Am ajuns în forma în care să producem mai mult decât consumăm astăzi și am avut și un excedent datorită producției foarte bune pe hidro și pe eolian. Am ajuns să exportăm aproximativ 440 de megawați. În total, comparativ cu anul trecut, suntem pe o producție medie mai mare cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu un consum mai mare cu circa 6%. Din punct de vedere al depozitelor de gaze, România are astăzi umplute depozitele de gaze aproximativ 40%. Media Uniunii Europene este de circa 33%. Suntem cu 150 de milioane mc peste data de 17 februarie 2025. Deci, avem suficiente gaze, nu există o problemă pe această piață și suntem pregătiți să continuăm munca.”

