Prima pagină » Actualitate » Anunțul ministrului Energiei: „200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de energie electrică; 86.000 au fost deja reconectate”

Anunțul ministrului Energiei: „200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de energie electrică; 86.000 au fost deja reconectate”

18 feb. 2026, 17:56, Actualitate
Anunțul ministrului Energiei: „200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de energie electrică; 86.000 au fost deja reconectate”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a delarat, miercuri, la finalul ședinței Comandamentului Energetic că aproximativ 200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de furnizare a energiei electrice din cauza vremii rele. Până la momentul actual, în urma intervențiilor, au fost reconectate 86.000 de locuințe. 

Bogdan Ivan a dispus miercuri convocarea Comandamentului Energetic, la sediul Dispecerului Energetic Național, ca urmare a fenomenelor meteorologice din ultimele ore. Ministrul a transmis că 322 de echipe, 1.000 de electricieni, generatoare, 300 de vehicule 4×4 autospeciale, excavatoare și șenilate au fost mobilizate pentru a interveni în localitățile afectate. Oficialul a spus că din totalul de 200.000 de locuinţe care au fost afectate, 86.000 au fost reconectate şi mai rămâne să fie reconectate alte 114.000.

„Au avut loc aproximativ 200.000 de deconectări de furnizare a energiei electrice. Între timp, colegii mei s-au mobilizat din tot Sistemul Energetic Național și le mulțumesc pe această cale. Cu 322 de echipe, 1.000 de electricieni care acum sunt în teren, generatoare, aproape 300 de vehicule 4×4, autospeciale, excavatoare, șenilate prin care au intervenit în cele mai grele zone. În total, din cele 200.000 de locuințe care au fost afectate, până acum au fost reconectate 86.000. Mai rămâne să fie reconectate alte 114.000. Sunt 266 de localități afectate. Faptul că, până la această oră, s-au mobilizat exemplar toți oamenii din teren reprezintă efectul unei mobilizări făcute încă de ieri, când a avut loc un alt Comandament pentru situații de urgență, pentru a anticipa și pentru a ne pregăti pentru noaptea care a trecut”, a spus ministrul Energiei.

De asemenea, ministrul Energiei a menționat că Sistemul Energetic Național este echilibrat, iar depozitele de gaze sunt pline în proporție de 40%, peste media Uniunii Europene.

„Din punct de vedere al Sistemului Energetic, suntem într-o formă echilibrată. Avem un consum mediu de circa 7.400 de megawați. Am ajuns în forma în care să producem mai mult decât consumăm astăzi și am avut și un excedent datorită producției foarte bune pe hidro și pe eolian. Am ajuns să exportăm aproximativ 440 de megawați. În total, comparativ cu anul trecut, suntem pe o producție medie mai mare cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu un consum mai mare cu circa 6%. Din punct de vedere al depozitelor de gaze, România are astăzi umplute depozitele de gaze aproximativ 40%. Media Uniunii Europene este de circa 33%. Suntem cu 150 de milioane mc peste data de 17 februarie 2025. Deci, avem suficiente gaze, nu există o problemă pe această piață și suntem pregătiți să continuăm munca.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Noaptea dintre viață și moarte pentru oamenii străzii din Capitală. Cum au fost salvați de sub nămeți: „Am găsit oameni îngropați la propriu”
17:51
Noaptea dintre viață și moarte pentru oamenii străzii din Capitală. Cum au fost salvați de sub nămeți: „Am găsit oameni îngropați la propriu”
INEDIT Laserul de la Măgurele intră în faza operațională a Sistemului de Fascicul Gama. Se vor efectua experimente imposibil de realizat până acum
17:45
Laserul de la Măgurele intră în faza operațională a Sistemului de Fascicul Gama. Se vor efectua experimente imposibil de realizat până acum
FLASH NEWS Drumurile din România sunt sub zăpezi, dar șeful CNAIR ar fi în concediu. Nu știe dacă e în țară sau nu. De ce servicii speciale ar fi beneficiat pe Aeroportul Otopeni și ce explicații a dat Cristian Pistol în exclusivitate pentru Gândul
17:16
Drumurile din România sunt sub zăpezi, dar șeful CNAIR ar fi în concediu. Nu știe dacă e în țară sau nu. De ce servicii speciale ar fi beneficiat pe Aeroportul Otopeni și ce explicații a dat Cristian Pistol în exclusivitate pentru Gândul
FLASH NEWS Mirela Vaida, scandalizată că nu iese nimeni să dea zăpada. Vedeta Antena 1 s-a filmat cum înoată prin zăpadă
17:10
Mirela Vaida, scandalizată că nu iese nimeni să dea zăpada. Vedeta Antena 1 s-a filmat cum înoată prin zăpadă
EXCLUSIV Scene ireale în Parlamentul României. Un senator PSD sare la bătaie la un parlamentar Pace. Este implicată și Victoria Stoiciu în scandal
15:27
Scene ireale în Parlamentul României. Un senator PSD sare la bătaie la un parlamentar Pace. Este implicată și Victoria Stoiciu în scandal
Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Mutații ADN au fost descoperite la copiii muncitorilor de la Cernobîl
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30
18:26
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30
VIDEO EXCLUSIV Conferința Europa Connect – România digitală: de la slogan la reforma reală a statului
18:22
Conferința Europa Connect – România digitală: de la slogan la reforma reală a statului
FLASH NEWS Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”
18:21
Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”
SPORT Ce cantonament a ales antrenoarea Iulia Becheru pentru ÎNOTĂTORUL Robert Badea. „Asta am căutat”
18:18
Ce cantonament a ales antrenoarea Iulia Becheru pentru ÎNOTĂTORUL Robert Badea. „Asta am căutat”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:15
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
FLASH NEWS Bilanț alarmant DIICOT. Consumul și traficul de droguri în România a crescut cu 27% în 2025. Tinerii, mai expuși la substanțe psihoactive noi
18:10
Bilanț alarmant DIICOT. Consumul și traficul de droguri în România a crescut cu 27% în 2025. Tinerii, mai expuși la substanțe psihoactive noi

Cele mai noi

Trimite acest link pe