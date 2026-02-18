Scene ireale în Parlamentul României. Un senator PSD sare la bătaie la un parlamentar Pace. Este implicată și Victoria Stoiciu în scandal

În Senatul României este mai rău ca pe stadion. Doi senatori PSD au sărit să-i ia telefonul din mână unui coleg de la opoziţie, în cadrul şedinţei de miercuri, din plenul Senatului.

Doi parlamentari de la PSD, Victoria Stoiciu şi Ionel Floroiu au mers la senatorul Liviu Iulian Fodoca ca să-i ia telefonul din mână, din cauză că acesta filma ce se întâmpla la plen,

Potrivit celor de la opoziţie, grupurile AUR şi PACE au părăsit sala pentru a nu se face cvorum pe proiectele depuse dezbaterii. Cei de la PACE îi acuză pe cei de la PSD şi PNL că ar fi vrut să-i tragă pe sfoară şi să măsluiască votul pe anumite proiecte şi de aceea s-au apucat să filmeze.

Victoria Stoiciu i-a cerut lui Fodoca să nu mai filmeze, iar în ajutorul acesteia a sărit şi colegul Ionel Floroiu.

Contactată de Gândul, senatoarea Victoria Stoiciu a declarat:

„Colegul de la SOS îi filma pe alţi senatori neregulamentar. M-am dus la el să îi spun să înceteze să filmeze, Nu e normal să transformăm Senatul în circ. Nu sunt plătiți să facă circ, ci să muncească. Au părăsit sala de plen, nu au participat la dezbateri, la vot, deși ei sunt plătiți pentru ziua de azi ca pentru o zi de muncă”, poveşteşte Stoiciu.

