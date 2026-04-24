Ilie Bolojan își ia rolul în serios după ce a preluat interimar Ministerul Energiei. Ce schimbări a anunțat premierul

Ilie Bolojan își ia rolul în serios după ce a preluat interimar Ministerul Energiei. Ce schimbări a anunțat premierul

Ilie Bolojan își ia rolul în serios după ce a preluat interimar Ministerul Energiei. Ce schimbări a anunțat premierul
Galerie Foto 5
Premierul Ilie Bolojan | Foto - Mediafax

După preluare interimară a Ministerului Energiei, premierul Ilie Bolojan a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj clar: piața trebuie „curățată” de proiecte speculative, iar accesul real la rețele trebuie deblocat dacă se vrea scăderea prețurilor.

Prețurile nu pot scădea fără acces real la rețele

În comunicatul transmis, Bolojan pleacă de la o idee simplă: fără producție mai mare și fără acces la rețele, nu există ieftiniri. El explică destul de direct unde este problema. Cu alte cuvinte, guvernul mizează pe logică de piață: mai multă energie disponibilă ar trebui să ducă la prețuri mai mici.

Pentru a reduce prețul energiei, avem nevoie de mai multă capacitate de stocare, de creșterea producției, atât în bandă, prin finalizarea investițiilor aflate în curs, cât și prin permiterea accesului pe piață al noilor producători pe fotovoltaic și eolian, care să investească și să injecteze energie în sistem. Astfel, printr-o ofertă mai mare, prețurile pot scădea.”

Ilie Bolojan

Sistem blocat de „hârtii”, nu de lipsa investițiilor

Problema reală, spune premierul, nu este lipsa interesului de a investi, ci faptul că accesul la rețele a fost blocat artificial:

„Din păcate, în ultimii ani accesul la rețele a fost blocat și scumpit prin emiterea unui număr prea mare de autorizații tehnice de racordare (ATR), ce depășesc cu mult necesitățile economiei noastre.”

„Fără deblocare, discuțiile despre prețuri nu au sens”

Bolojan spune apăsat că fără rezolvarea acestei probleme, orice promisiune legată de facturi mai mici e inutilă: „Fără deblocarea accesului la rețele, toate discuțiile legate de reducerea prețurilor la energie nu au niciun fundament. Vom îndrepta lucrurile.”

După discuții cu George Niculescu și conducerea Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Guvernul vine cu modificări concrete.

”Luni vor fi publicate în dezbatere publică două regulamente, unul privind racordarea și celălalt privind obținerea autorizației de înființare. Acestea urmăresc să crească garanțiile pentru obținerea ATR-urilor, să introducă o garanție de 30 euro/kW instalat pentru obținerea autorizației de înființare și să stabilească termene clare”.

Proiectele „pe hârtie” riscă să dispară

„Proiectele care au finanțare, respectă termenele și sunt serioase vor putea fi realizate, iar proiectele speculative își vor pierde autorizațiile. În acest mod, investițiile reale vor avea acces mai ușor la rețele, contribuind la scăderea prețului energiei.”

Guvernul vrea să miște lucrurile rapid: „După perioada de dezbatere publică de 10 zile, în prima jumătate a lunii mai, regulamentele și actele normative ar putea fi adoptate.”

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe