Ilie Bolojan: Nu avem în vedere alte majorări de taxe anul viitor, problema noastră este să ne reducem cheltuielile

29 sept. 2025, 22:40, Actualitate
Premierul Ilie Bolojan a fost invitat la postul de televiziune Digi24, unde a vorbit, printre altele de taxe. Acesta a spus că, dincolo de majorarea taxelor locale, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026, nu are în vedere alte majorări de taxe.

Dar în 2026, dincolo de majorarea taxelor locale, care intră în vigoare de la la 1 ianuarie 2026, aveți în vedere alte majorări de taxe?”, a fost întrebarea la care Ilie Bolojan a răspuns:

Nu avem în momentul de față, nici în negocierile cu Comisia, nici în discuțiile din interiorul Guvernului sau Coaliției, astfel de propuneri. Dar așa cum v-am spus, nu creșterea de taxe este problema, ci problema noastră este să ne reducem cheltuielile. Măsurile de până acum au niște efecte, în 2026 se vor vedea efectele.

Efectele cumulate ar trebui să fie de peste 2% din PIB, de aceea, ne propunem ca anul viitor să fim cu deficitul într-o zonă în care să se apropie cât mai mult de 6%, sub 6,5%, în așa fel încât să reducem treptat creditele pe care România le contractează, să ne stabilizăm dobânzile în așa fel încât să avem spații bugetare pentru a susține proiecte de investiții, pentru ca să creăm condiții ca țara noastră să se dezvolte în anii următori”, a spus Ilie Bolojan pentru sursa citată.

