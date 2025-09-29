Bolojan, întrebat dacă ajung banii pentru pensii și salarii: Rectificarea propusă va fi aprobată miercuri sau joi

Premierul Ilie Bolojan a spus, luni seara, că România are posibilitatea să plătească pensii și salarii până la finalul anului, iar rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi și ea va asigura fluxurile de plăți.

Bolojan a fost întrebat, luni seara, dacă sunt bani de pensii și salarii.

„Sunt (bani de pensii și salarii – n .r.) și această rectificare de buget care a fost propusă astăzi (luni – n.r.) și va fi aprobată zilele următoare, miercuri sau joi, asigură fluxurile de plăți pentru ca salariile și pensii în România să fie achitate până la sfârșitul anului”, a spus premierul la Digi 24.

Întrebat de ce primește Ministerul Muncii, la rectificare, 5,5 miliarde de lei, șeful Executivului a spus că un miliard sunt pentru facturile consumatorilor casnici, respectiv subvenția pe care o primesc consumatorii din categoriile defavorizate.

El a explicat că cealaltă parte din sumă este pentru achitarea restanțelor către companiile de energie pentru prețurile plafonate în cursul anilor trecuți. Potrivit premierului, pentru consumatorii casnici, Ministerul Muncii achită această diferență cu plafonarea, iar pentru consumatorii non-casnici achită diferența Ministerului Energiei.

Bolojan a adăugat că pe componenta de pensii o sumă relativ mică este la rectificare la Ministerul Muncii, iar pe componentele de salarii, pe câteva ministerii au fost niște alocări suplimentare în așa fel încât să poată să asigure fluența plăților în următoarele luni.

Întrebat de ce primește Ministerul Energiei, 1,2 miliarde de lei, Bolojan a subliniat că e vorba despre plăți restante sau despre plăți pe care Ministerul Energiei le are pe diferite programe.

„O parte din această rectificare de buget s-a dus către asigurarea fondurilor în așa fel încât să putem asigura cofinanțarea la fondurile europene pe care trebuie să le absorbim până la finalul anului și în mod evident să închidem programul PNRR, care trebuie finalizat până în toamna anului viitor și în așa fel încât să absorbim din acest moment și până în toamna anului viitor 10 miliarde de euro, care vor fi o infuzie importantă în economia românească, atât pentru proiecte din energie, dar și pentru proiecte care țin de eficiența energetică a clădirilor, a școlilor, de exemplu, în spitale, în infrastructură și așa mai departe”, a mai spus premierul.

La rectificare merg bani și către programul Anghel Saligny

„Anul acesta au fost alocați inițial 9,9 miliarde, s-a alocat această suplimentare de peste 2 miliarde, în așa fel încât facturile care au fost emise până în vara acestui an să poată fi achitate în lunile următoare. Nu mai avem spații bugetare pentru a continua alte plăți pe programul Anghel Saligny anul acesta și practic cu această suplimentare se vor închide plățile pe care le poate face Guvernul României pe programul de investiții din bugetul național pentru autoritățile locale”, a precizat el.

