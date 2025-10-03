Imagini APOCALIPTICE în București. Momentul în care un copac uriaș cade pe o mașină în mers

O cameră de supraveghere a surprins momentul halucinant în care un copac se prăbușește peste două mașini, dintre care una aflată în mers. Incidentul a avut loc în Sectorul 5.

Incidentul s-a petrecut pe strada Zețarilor din Sectorul 5 al Capitalei.

Din cauza vântului extrem de puternic, un copac uriaș s-a rupt și s-a prăbușit peste două mașini, dintre care aflată în mers.

Practic, mașina care se afla în mers pe a fost strivită, iar o persoană a fost rănită, notează Antena 3.

Strada Zețarilor a fost complet blocată.

Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate

Vântul puternic a făcut prăpăd pe străzile din București, noaptea trecută și vineri dimineață. Zeci de autoturisme au fost avariate și distruse de arborii căzuți. Mai multe cabluri au fost rupte, iar unele din construcții au ajuns avariate.

ISU B-IF a intervenit de urgență pe străzi, pentru a îndepărta arborii smulși de vântul puternic. Intervenții au loc și în județul Ilfov, la această oră.