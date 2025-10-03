Prima pagină » Actualitate » Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate

03 oct. 2025, 07:50, Actualitate
Vântul puternic a făcut prăpăd pe străzile din București, noaptea trecută. Zeci de autoturisme au fost avariate și distruse de arborii căzuți. Mai multe cabluri au fost rupte, iar unele din construcții au ajuns avariate. ISU B-IF a intervenit de urgență pe străzi, pentru a îndepărta arborii smulși de vântul puternic. Intervenții au loc și în județul Ilfov, la această oră. 

Update 3 octombrie 2025, ora 09:18. Pompierii ISU au intervenit pentru îndepărtarea mai multor arbori în următoarele zone:  

  • Aleea Valea Bujorului – copac căzut;
  • B-dul Timișoara – copac căzut;
  • Drumul Taberei – copac căzut pe auto;
  • Șoseaua Virtuții x Șoseaua Uverturii – cărămizi căzute de la un balcon pe auto;
  • Piața Pache Protopopescu – tablă de pe acoperiș care stă să cadă;
  • Intrarea Poiana – copac căzut pe auto;
  • Aleea Imașului – copac căzut pe auto;
  • Strada Alunișului – copac căzut pe auto.

Update 3 octombrie 2025, ora 08:50. ISU B-IF a actualizat lista cu zonele afectate, în această dimineață.

  • Str. Albinesti – copac căzut pe auto;
  • Str. Radu Constantin – copac căzut pe auto;
  • Sos. Ștefan cel Mare – copac căzut ;
  • Cal. Moșilor – copac căzut pe auto;
  • Siliștea Ciolpani – stâlp pericol de cădere;
  • Str. Iacob Negruzzi – copac căzut pe auto;
  • Splaiul Independenței – element de construcție care stă să cadă;
  • Aleea Someșul Cald – copac căzut;
  • B-dul Camil Resu – copac căzut pe auto;
  • Popești Leordeni – copac căzut pe auto;
  • Aleea Moldovița – copac căzut pe auto.

Pompierii au intervenit de urgență

De joi seară până vineri dimineața (noaptea de 2 spre 3 octombrie 2025), pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au intervenit pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. Nu mai puțin de 23 de mașini au fost avariate, în București. Până vineri dimineața, au fost gestionate 36 de intervenții în Capitală.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, în perioada 02.10.2025, ora 20:00 – 03.10.2025, ora 06:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 36 de intervenții în București și Ilfov, astfel:

  • 28 de cazuri în București, după cum urmează:
    – 20 pentru copaci căzuți (în urma cărora au fost avariate 23 de autoturisme);
    – 3 pentru elemente de construcție desprinse;
    – 5 pentru cabluri electrice afectate.
  • 8 cazuri în Ilfov după cum urmează:
    – 7 pentru copaci căzuți;
    – 1 pentru element de construcție desprins”, transmite ISU B-IF.

Intervenții în Ilfov

Intervenții au loc și în județul Ilfov, acolo unde mai mulți arbori au căzut pe carosabil sau pe mașini.

„Localitatea Măgurele, județul Ilfov, strada Atomiștilor – elemente de construcție desprinse
– Strada Novaci – copac care stă să cadă
– Aleea Călinești – copac căzut pe carosabil
– Strada Resița – copac căzut pe autoturism
– Localitatea Corbeanca, județul Ilfov, strada Primăverii – copac căzut pe carosabil”, transmite ISU B-IF.

București se afla sub incidența unui cod portocaliu de vânt puternic

Potrivit meteorologilor, municipiul București se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod portocaliu ce vizează intensificări puternice ale vântului, până la ora 23:00.

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 03.10.2025, ora 10:00 – 04.10.2025, ora 10:00: Vremea se va menține închisă, vântoasă și deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25…40 l/mp). Vântul va avea intensificări, mai susținute pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70…90 km/h. Temperatura maximă va fi de 10…12 grade, iar cea minimă de 8…9 grade.

