Un martor a surprins momentul în care un bărbat și o femeie sunt loviți de un alt bărbat, iar scenele de violența escaladează. Agresorul pare că se îndepărtează după ce ii lovește, cel mai probabil pe fondul unui conflict spontan, apoi revine și îi aplică din nou lovituri bărbatului pe care îl lasă la pământ.

În urma apariției imaginilor, IPJ Dâmbovița a transmis:

Polițiștii din cadrul Secției Nr. 13 Poliție Rurală Titu au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că în cursul serii de 27 septembrie, a fost agresat de o persoană.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în cursul serii de 27 septembrie, în jurul orei 22:00, un bărbat, de 36 de ani, în timp ce se afla în comuna Lungulețu, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat fizic un alt bărbat, de 36 de ani și o femeie, de 33 de ani, ambii din comuna Lungulețu.

La data de 29 septembrie, în urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Secției Nr. 13 Poliție Rurală Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță.

Pe parcursul zilei de mâine, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari pentru dispunerea unei măsuri preventive. În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru dispunerea măsurilor procedurale prevăzute de lege.

Recomandarea autorului: Un „invadator” din Bangladesh a salvat de la moarte un ROMÂN ÎNJUNGHIAT. Curierul Glovo n-a ezitat să intervină într-o bătaie de stradă