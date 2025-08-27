Un livrator nepalez, luat la bătaie în plină stradă, în București: „Mergi în țara ta!”. Ce s-a întâmplat imediat cu atacatorul

Un livrator de mâncare nepalez a fost luat la bătaie în plină stradă, în București. Atacatorul l-a lovit cu pumnul în față pe tânărul care ducea mâncarea cu Bicicleta și avea geanta în spate, strigându-i: „Mergi în țara ta”. Un polițist aflat însă în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe atacator.

Acest incident a fost semnalat de polițistul Marian Godină.

„Felicitări agentului de poliție Andrei Jianu de la Secția 7 pentru intervenția din timpul liber. Sper să vadă acest video și dl Tanasă. Agresorul a fost reținut pt 24 de ore”, a transmis Marian Godină.

Din acest video reiese că, după ce polițistul l-a imobilizat pe atacator, el ar fi cerut „să o sune pe mama”. În plus, se pare că atacatorul a filmat momentul în care l-a lovit cu pumnul pe băiatul strain.

Totodată, Marian Godină a oferit și mai multe detalii despre incident:

„Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție. Panicat, livratorul l-a întrebat ce are cu el, care e problema. Du-te înapoi în țara ta, asta e problema! -De ce? De ce? –Pentru că ești un invadator! i-a răspuns tânărul. Livratorul, un tânăr nepalez, foarte speriat, a cerut ajutorul trecătorilor. Din fericire, un polițist care chiar ieșea de la serviciu a văzut faza de la distanță și l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit. Polițistul a fost mai rapid, l-a prins și l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliției, colegul meu l-a liniștit și i-a zis că el e de la poliție. Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest.”

sursa video: Facebook/Marian Godina

