Imaginile cu o trotinetă împotmolită în zăpadă și cu un tânăr care se încăpățânează să o facă să meargă fac înconjurul internetului

Un tânăr și-a încercat norocul pe zăpadă cu o trotinetă electrică, iar imaginile cu acesta fac înconjurul internetului.

Tânărul care, probabil, nu a dorit să meargă prin nămeți și nici să utilizeze o mașină sau transportul în comun, a vrut să ajungă la destinație folosind… o trotinetă electrică.

Însă, aceasta se tot încăpățâna să nu funcționeze, deși tânărul era determinat să o facă să meargă.

După mai multe încercări eșuate, acesta a renunțat, într-un final, și a abandonat trotineta pe margine.

Autorul recomandă:

Noaptea dintre viață și moarte pentru oamenii străzii din Capitală. Cum au fost salvați de sub nămeți: „Am găsit oameni îngropați la propriu”