Prima pagină » Actualitate » Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat

Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat

18 feb. 2026, 20:57, Actualitate
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat

O fată în vârstă de 16 ani din București a fost electrocutată în această seară, pe bulevardul Iuliu Maniu din sectorul 6. Ea a călcat într-o baltă unde erau și fire electrice rupte de un copac care s-a prăbușit din cauza ninsorii din noaptea trecută. Tânăra a fost găsită inconștientă, însă cu semne vitale, și a fost transportată la spital.

Potrivit martorilor, un cablu de curent a fost rupt de căderea unui copac. Firele aflate sub tensiune au atins acumularea de apă de la colțul străzii, iar in acel moment, fata a călcat în apă și apoi s-a electrocutat. Trecătorii care au văzut scena au sunat la 112, însă salvatorii au găsit-o pe fată inconștientă și au dus-o la spital, scrie Digi 24.

Apoi, pompierii au asigurat zona, iar politia a demarat o anchetă în acest caz. S-a întâmplat în Capitală, unde stratul de zapada a depășit jumătate de metru pentru prima dată în ultimii 18 ani. De asemenea, a fost haos pe șosele, iar pe străzile secundare, necurățate nici la ora actuală, pietonii mai mult au înotat prin zăpadă.

Autorul recomandă:

Capitala, sub Cod Roșu de ninsori. Arterele secundare sunt aproape paralizate de zăpadă, iar pe bulevardele mari se circulă cu dificultate. Utilajele intervin pe Aeroportul Otopeni. Imagini cu „cel mai crunt episod de iarnă” în București

Recomandarea video

Citește și

DECES Moarte tragică la doar 16 ani. Mario Cofaru, un fotbalist de la Clubul Petrolul Ploieşti, s-a stins din viață: „Avea o întreagă carieră în față”
21:46
Moarte tragică la doar 16 ani. Mario Cofaru, un fotbalist de la Clubul Petrolul Ploieşti, s-a stins din viață: „Avea o întreagă carieră în față”
VIDEO CNAIR a sesizat Poliția Rutieră după ce mai multe camioane au blocat o bandă pe Centura Capitalei, în dreptul unui depozit al unei firme de curierat
21:28
CNAIR a sesizat Poliția Rutieră după ce mai multe camioane au blocat o bandă pe Centura Capitalei, în dreptul unui depozit al unei firme de curierat
INEDIT Imaginile cu o trotinetă împotmolită în zăpadă și cu un tânăr care se încăpățânează să o facă să meargă fac înconjurul internetului
21:17
Imaginile cu o trotinetă împotmolită în zăpadă și cu un tânăr care se încăpățânează să o facă să meargă fac înconjurul internetului
ECONOMIE Trump anunță cele mai mari reduceri de taxe din istoria SUA
19:23
Trump anunță cele mai mari reduceri de taxe din istoria SUA
REACȚIE Curtea de Apel București se revoltă după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. „Consecințe dramatice asupra funcționării sistemului judiciar prin depopulare”
19:02
Curtea de Apel București se revoltă după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. „Consecințe dramatice asupra funcționării sistemului judiciar prin depopulare”
FLASH NEWS Anunțul ministrului Energiei: „200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de energie electrică; 86.000 au fost deja reconectate”
17:56
Anunțul ministrului Energiei: „200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de energie electrică; 86.000 au fost deja reconectate”
Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Ce se întâmplă doctore
Destinul a 'lucrat' pentru cele două handbaliste de la CSM București care și-au oficializat relația! Detalii neștiute despre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit o cale de a urmări circulația apei pe planetă

Cele mai noi

Trimite acest link pe