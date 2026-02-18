Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat

O fată în vârstă de 16 ani din București a fost electrocutată în această seară, pe bulevardul Iuliu Maniu din sectorul 6. Ea a călcat într-o baltă unde erau și fire electrice rupte de un copac care s-a prăbușit din cauza ninsorii din noaptea trecută. Tânăra a fost găsită inconștientă, însă cu semne vitale, și a fost transportată la spital.

Potrivit martorilor, un cablu de curent a fost rupt de căderea unui copac. Firele aflate sub tensiune au atins acumularea de apă de la colțul străzii, iar in acel moment, fata a călcat în apă și apoi s-a electrocutat. Trecătorii care au văzut scena au sunat la 112, însă salvatorii au găsit-o pe fată inconștientă și au dus-o la spital, scrie Digi 24.

Apoi, pompierii au asigurat zona, iar politia a demarat o anchetă în acest caz. S-a întâmplat în Capitală, unde stratul de zapada a depășit jumătate de metru pentru prima dată în ultimii 18 ani. De asemenea, a fost haos pe șosele, iar pe străzile secundare, necurățate nici la ora actuală, pietonii mai mult au înotat prin zăpadă.

