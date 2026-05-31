Psihologii spun că oamenii care suferă de anxietate în concediu nu sunt slabi, ci ascund o problemă des întâlnită

Mariola Fernandez, profesor de psihologie la Universitatea Europeană din Spania, a avertizat că excesul de stimuli în vacanța de vară pot genera simptome fizice și emoționale care copleșesc sistemul nervos.

„Corpurile noastre au nevoie de pauze. Când ești într-un mediu stimulant, fără spații în care să te odihnești, asta poate duce la oboseală, nervozitate, deconectare emoțională”, a explicat specialistul, potrivit eleconomista.es.

Fernandez spune că așteptările joacă un rol-cheie. Când visezi la o călătorie sau ai așteptări ca totul să fie perfect, vei fi mai ușor de dezamăgit, dacă un lucru nu merge conform planului.

Obsesia planificării

„Planificarea ajută, dar obsesia pentru fiecare detaliu reduce spontaneitatea și bucuria concediului”, explică aceasta. „Nu există o formulă universală. Unii oameni se bucură când organizează totul, alții preferă să delege. E important să identifici elementul care reduce stresul, în fiecare caz”.

Psihologul avertizează că cei mai vulnerabili turiști sunt cei cu un istoric de anxietate, perfecționiști sau cei cărora le este greu să gestioneze situațiile neprevăzute. Pentru ei, călătoria va fi ca un calvar. „Simptomele pot varia de la disconfort digestiv la insomnie și sentimentul frecvent de rău sau tristețe”, explică psihologul.

Începem concediul extenuați

Mai mult, oamenii își încep vacanțele când sunt extenuați, deci vulnerabilitatea lor este și mai mare. „Nu ai cum să te aștepți ca vacanța să șteargă toată oboseala acumulată. Mintea are nevoie de timp să încetinească și asta nu se întâmplă mereu, mai ales dacă itinerariul este supraîncărcat”, explică profesorul de psihologie de la Universitatea Europeană.

Pentru a călători fără anxietate, Fernandez recomandă să ne adaptăm propriilor ritmuri, să lăsăm loc pentru improvizare și să nu idealizăm vacanța. „Excursia nu trebuie să fie o obligație de a te bucura. Există multe lucruri care îi relaxează pe oameni, toate valide”, a adăugat ea.

Pe final, Fernandez apără importanța normalizării emoțiilor. „Nu există o rețetă corectă de a călători, o obligație de a fi joviali tot timpul. Recunoașterea propriilor limitări reprezintă și o formă de bunăstare emoțională”.

