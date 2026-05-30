Prima pagină » Actualitate » Tânără de 19 ani, răpită de pe stradă la Constanța. Cum au fost prinși suspecții

Tânără de 19 ani, răpită de pe stradă la Constanța. Cum au fost prinși suspecții

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

O tânără de 19 ani ar fi fost răpită de pe stradă și urcată într-o dubă Ford Transit, la Constanța.

Vezi galeria foto
4 poze

Potrivit primelor informații, victima este din Babadag. Până în acest moment nu se cunoaște dacă fata îi cunoștea pe cei care au luat-o cu forța.

Forțele de ordine au demarat imediat căutările, după ce au fost alertate de incident, iar mașina în care se aflau suspeții a fost identificată pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona Portofino.

Ford-ul avea numere de înmatriculare bulgărești, dar persoanele implicate nu sunt cetățeni bulgari.

Persoanele implicate au fost interceptate de oamenii legii în timp ce se aflau în autoutilitară, iar tânăra a fost găsită.

„Astăzi, 30 mai, în jurul orei 14.00, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost urcată cu forța într-o autoutilitară, pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, autovehiculul în cauză a fost identificat la scurt timp, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța.

Conducătorul auto împreună cu pasagerii din autoutilitară au fost legitimați și conduși la sediul poliției.

Cercetările sunt continuate de către polițiști, în vederea stabilirii situației de fapt”, informează IPJ Constanța.

Sursa foto: Ziua de Constanța

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ O haită de câini face ravagii într-o comună din Buzău și le omoară animalele sătenilor. Oamenii cer ajutorul autorităților
15:06
O haită de câini face ravagii într-o comună din Buzău și le omoară animalele sătenilor. Oamenii cer ajutorul autorităților
FLASH NEWS Radu Miruță a mai găsit un vinovat pentru drona care a lovit blocul din Galați: NATO
15:01
Radu Miruță a mai găsit un vinovat pentru drona care a lovit blocul din Galați: NATO
Nick Adams: „Îmi doresc ca românii să se îndrăgostească de America cunoscând-o direct, așa cum și eu m-am îndrăgostit de țara și de poporul d-voastră”
14:39
Nick Adams: „Îmi doresc ca românii să se îndrăgostească de America cunoscând-o direct, așa cum și eu m-am îndrăgostit de țara și de poporul d-voastră”
FLASH NEWS George Simion, la Forumul ECR: „Un continent care nu își poate apăra granițele nu va rămâne o putere globală”
14:31
George Simion, la Forumul ECR: „Un continent care nu își poate apăra granițele nu va rămâne o putere globală”
FLASH NEWS Transalpina s-a redeschis circulației: program limitat și restricții pentru șoferi. Recomandările polițiștilor
13:00
Transalpina s-a redeschis circulației: program limitat și restricții pentru șoferi. Recomandările polițiștilor
PROIECT DE LEGE AUR vrea ca angajatorii să fie scutuţi de impozitul pe chiria suportată pentru studenţii care muncesc. A fost depus şi un proiect de lege
12:55
AUR vrea ca angajatorii să fie scutuţi de impozitul pe chiria suportată pentru studenţii care muncesc. A fost depus şi un proiect de lege
Mediafax
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
Digi24
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este vizat în primul rând NATO Force Model
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
Prosport.ro
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Click
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
Digi24
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
Cancan.ro
Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul, în stare gravă la spital 😢
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Ce urmărea Rusia în Balcani înainte de Primul Război Mondial?
FLASH NEWS O comisie va evalua pagubele și va stabili valoarea ajutoarelor acordate familiilor din Galați, afectate de incidentul cu drona. Anunțul primarului
20:26
O comisie va evalua pagubele și va stabili valoarea ajutoarelor acordate familiilor din Galați, afectate de incidentul cu drona. Anunțul primarului
FLASH NEWS Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia
20:15
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia
UTILE Cum să-ți răcorești dormitorul în zilele toride de vară. Care este temperatura ideală
20:04
Cum să-ți răcorești dormitorul în zilele toride de vară. Care este temperatura ideală
STUDIU O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți
19:56
O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți
CONTROVERSĂ ONG din România, teoria conspirației despre incidentul cu drona de la Galați. Îl contrazice pe Nicușor Dan
19:31
ONG din România, teoria conspirației despre incidentul cu drona de la Galați. Îl contrazice pe Nicușor Dan
EMISIUNI Duminică 31 mai 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – MĂCELUL DIN COSMOPOLIS ȘI NOUL RÎMARU DIN CIMITIRUL DE MAŞINI
19:00
Duminică 31 mai 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – MĂCELUL DIN COSMOPOLIS ȘI NOUL RÎMARU DIN CIMITIRUL DE MAŞINI

Cele mai noi

Trimite acest link pe