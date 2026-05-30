Tânără de 19 ani, răpită de pe stradă la Constanța. Cum au fost prinși suspecții

O tânără de 19 ani ar fi fost răpită de pe stradă și urcată într-o dubă Ford Transit, la Constanța.

Potrivit primelor informații, victima este din Babadag. Până în acest moment nu se cunoaște dacă fata îi cunoștea pe cei care au luat-o cu forța.

Forțele de ordine au demarat imediat căutările, după ce au fost alertate de incident, iar mașina în care se aflau suspeții a fost identificată pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona Portofino.

Ford-ul avea numere de înmatriculare bulgărești, dar persoanele implicate nu sunt cetățeni bulgari.

Persoanele implicate au fost interceptate de oamenii legii în timp ce se aflau în autoutilitară, iar tânăra a fost găsită.

„Astăzi, 30 mai, în jurul orei 14.00, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost urcată cu forța într-o autoutilitară, pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, autovehiculul în cauză a fost identificat la scurt timp, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța.

Conducătorul auto împreună cu pasagerii din autoutilitară au fost legitimați și conduși la sediul poliției.

Cercetările sunt continuate de către polițiști, în vederea stabilirii situației de fapt”, informează IPJ Constanța.

