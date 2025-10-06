Ion Cristoiu: „E înaltă trădare ce a făcut Nicușor Dan / E mai grav decât anularea alegerilor”

Ion Nicușor, publicist și scriitor, a criticat dur în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, inițiativa președintelui Nicușosr Dan, care a prezentat acuzat Rusia la summit-ul de la Praga că a contribuit la influențarea alegerilor din România.

„În relațiile internaționale, Rusia este un stat membru ONU. Nu poți să acuzi un stat, chiar dacă el este dușman, în fața lumii internațional, asta e o crimă adusă securității naționale. De data aceasta s-a dus ape plan extern și când se va discuta despre agresiunea Rusiei față de democrație, se va da exemplul României. România este primul care recunoaște într-un document oficial că au fost atacate alegerile de către Rusia. E înaltă trădare ce a făcut Nicușor Dan. E mai grav decât anularea alegerilor”, a declarat Cristoiu.