Ion Cristoiu: „Netanyahu a scăpat de presiunea ostaticilor”

Netanyahu a scăpat de presiunea ostaticilor, spune Ion Cristoiu, scriitor și publicist, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi aici emisiunea completă.

„În maximum 2 săptămâni va avea loc un atentat la Tel Aviv, care va fi asumat de Hamas. În acel moment, așa cum îl știm pe Donald Trump, va ieși și va zice: ”Eu am vrut să fac pace, dar nu se poate”. Tot show-ul e pe aducerea ostaticilor, nu e că se face pace. Principalul interesat să nu fie pace e Netanyahu.”, spune Ion Cristoiu.