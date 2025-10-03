Prima pagină » Actualitate » Kovesi vrea să-și mărească echipa. Solicitatarea șefei Parchetului European cu privire la marile anchete: „Pisica cu clopoţel nu poate prinde şoareci”

03 oct. 2025, 14:09, Actualitate
Laura Codruţa Kovesi, procurorul șef al Europei, a avertizat că fondurile agricole ale UE şi alte subvenţii alimentează corupţia în întregul bloc european. Reamintim că un scandal generat de descoperirea unei escrocherii masive prin care UE a fost fraudată cu sute de milioane de euro a zguduit Atena în acest an, după ce mulţi fermieri greci au primit în mod necuvenit subvenţii agricole pentru terenuri pe care nu le deţineau sau pentru munci agricole pe care nu le prestaseră.

„Am constatat fraude cu subvenţii în aproape toate statele membre”

Urmare scandalului, mai mulţi miniştri şi viceminiştri au demisionat din cauza presupusei lor implicări în scandal. Subvenţiile agricole generoase ale Uniunii Europene sunt o ţintă tentantă pentru schemele de corupţie, deoarece reprezintă o treime din întregul buget al UE.

Laura Codruţa Kövesi, șefa Parchetului European, a declarat în interviul acordat POLITICO faptul că ceea ce s-a întâmplat în Grecia nu este deloc un caz izolat.

„Nu aş spune că Grecia este foarte diferită. Am constatat fraude cu subvenţii în aproape toate statele membre, diferenţa fiind cât de mari şi cât de multe cazuri avem. În Grecia, am descoperit că modul în care a fost comisă activitatea infracţională era foarte sistematic şi foarte bine organizat, cu implicarea unor funcţionari de rang înalt. Dar vedem aceleaşi lucruri şi în alte state membre”, a punctat Kovesi, potrivit News.ro.

Codruța Kovesi vrea să-și mărească echipa de lucru

Pentru a se ocupa de aceste cazuri, Kovesi caută o echipă mai mare, atât în Atena, cât şi în alte părţi. Ea a solicitat mai mulţi procurori delegaţi europeni care să lucreze în echipa sa, să anchete transfrontaliere pentru infracţiuni legate de bugetul UE, precum şi anchetatori financiari naţionali specializaţi, din cadrul poliţiei, autorităţilor vamale şi fiscale, care să lucreze exclusiv la cazurile EPPO.

„Nu există ţări curate. Toată lumea este afectată de corupţie şi fraudă financiară”, a arătat ea.

În Grecia, echipa lui Kovesi anchetează zeci de cazuri, inclusiv presupusa deturnare de fonduri UE în legătură cu accidentul feroviar din Tempi, care a cauzat moartea a 57 de persoane. Guvernul conservator al Greciei, Noua Democraţie, a respins solicitarea EPPO de a lua măsuri împotriva a doi foşti miniştri după accident.

Întrebată despre ancheta în curs din parlamentul elen, procurorul şef al UE a făcut referire la încercările de intimidare a anchetatorilor săi din Grecia.

„Justiţia nu poate deveni un reality show televizat. O pisică cu clopoţel nu poate prinde şoareci. EPPO este aici pentru a rămâne. În ciuda încercărilor de intimidare, suntem foarte mândri de echipa EPPO din Atena”, a transmis Kovesi.

