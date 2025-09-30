Prima pagină » Actualitate » Kovesi a pus ochii pe ciobanii români. „Doamna de fier” a Parchetului European devoalează schema infracțională de 2,2 milioane de euro

30 sept. 2025, 16:21, Actualitate
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a bifat o nouă reușită în dosarele de mare corupție. O anchetă instrumentată la Timișoara a descoperit o schemă infracțională prin care au fost obținuți fraudulos bani ai Uniunii Europene. Paguba este de 2,2 milioane de euro, din bugetul destinat pășunilor. 

Un număr de 4 persoane – 3 funcționari publici și un crescător de oi – au fost trimise în judecată la Tribunalul Timiș de Parchetul European (EPPO), pentru o fraudă de 2,2 milioane de euro din fondurile UE destinate pășunilor. Conform unui comunicat al EPPO, unul dintre inculpați este crescător de ovine și deține o proprietate întinsă în România.

Schemă infracțională de obținere a subvențiilor UE pentru pășuni

Acesta a pus la cale o schemă infracțională în vederea obținerii de subvenții UE pentru pășuni, neeligibile pentru finanțare, cu ajutorul unor funcționari publici din cadrul Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) din România. Astfel, între 2018 – 2023, crescătorul de oi ar fi folosit angajați pentru a identifica și închiria pășuni pe care nu le deținea. Acesta le-a înregistrat pe numele părinților săi, precum și pe numele unei companii pe care o deținea, cu scopul de a obține în mod fraudulos fonduri UE.

Potrivit EPPO, funcționari publici din cadrul APIA – Centrul Județean Hunedoara sunt acuzați că sunt complici la  schemă de fraudare a fondurilor europene. Potrivit anchetei, crescătorul de oi a depus cereri de subvenționare pentru terenuri pe care nu le deținea, a supraevaluat suprafețele eligibile și a inclus terenuri împădurite neeligibile, cu sprijinul funcționarilor APIA.

Cât vom plăti pentru mielul de Paște. Ciobanii au stabilit deja prețul

Sursa FOTO: cc0.photo

Procurorii au pus sechestru pe parcele în valoare de aproximativ 170.000 de euro

În acest mod, crescătorul de oi a obținut aproximativ 2,2 milioane de euro (11,2 milioane de lei) din fonduri agricole ale UE. O cerere suplimentară de aproximativ 1,59 milioane de euro (7,9 milioane de lei) a fost depusă la APIA, însă fondurile nu au fost distribuite, în urma anchetei efectuate în timp util de către EPPO. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă între 3 și 10 ani de închisoare.

Tot legat de acest caz, alți 5 suspecți, inclusiv doi funcționari publici, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, acorduri care au fost prezentate în instanță. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru pe 86 de parcele de teren deținute de crescătorul de oi, în valoare de aproximativ 170.000 de euro.

