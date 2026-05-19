Avionul prezidențial al Federației Ruse a aterizat în China, în cadrul unei vizite de stat oficiale.

Liderul de la Kremlin a fost întâmpinat de garda de onoare a Republicii Populare Chineze.

Când va avea loc întâlnirea și ce vor discuta cei doi lideri?

Președintele rus Vladimir Putin îl va întâlni pe omologul său chinez, Xi Jinping, mâine, pe 20 mai.

Vladimir Putin va fi însoțit în China de o mare delegație de oficiali și oameni de afaceri.

Potrivit Ria Kremlin, delegația sa va fi alcătuită din oligarhi, oameni de afaceri și directori din energie (Gazprom, Rosnef) și următorii miniștri:

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului;

Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei;

Elvira Nabiullina, șefa Băncii Centrale a Rusiei;

Denis Manturov, vicepremier;

Tatiana Golikova, vicepremier;

Alexandr Novak, vicepremier pentru Complexul Energetic;

Iuri Trutnev, vicepremier și președintele delegației din districtul federal din Extremul Orient;

Dmitri Cernișenko, vicepremier pentru Turism, Sport, Cultură și Comunicații;

Oksana Lut, ministrul Agriculturii;

Olga Liubimova, ministrul Culturii;

Andrei Nikitin, ministrul Transportului;

Maxim Reșetnikov, ministrul Dezvoltării Economice;

Anton Siluanov, ministrul Finanțelor;

Irek Fayzullin, ministrul Construcțiilor și al Locuințelor;

Valeri Falkov, ministrul Științei și al Educației.

Delegațiile Federației Ruse și a Republicii Populare Chineze vor semna în jur de 40 de documente în timpul vizitei de stat a lui Putin la Beijing.

Cei doi lideri vor discuta în detalu despre proiectul „Forța Siberiei 2”, care a fost blocat. Proiectul presupune transportarea gazelor din peninsula Yamal din Rusia către China prin Mongolia, pe o rută de 2.600 de kilometri.

Sursa Foto: Ria Kremlin

