Avionul prezidențial al Federației Ruse a aterizat în China, în cadrul unei vizite de stat oficiale.
Liderul de la Kremlin a fost întâmpinat de garda de onoare a Republicii Populare Chineze.
Președintele rus Vladimir Putin îl va întâlni pe omologul său chinez, Xi Jinping, mâine, pe 20 mai.
Vladimir Putin va fi însoțit în China de o mare delegație de oficiali și oameni de afaceri.
Potrivit Ria Kremlin, delegația sa va fi alcătuită din oligarhi, oameni de afaceri și directori din energie (Gazprom, Rosnef) și următorii miniștri:
Delegațiile Federației Ruse și a Republicii Populare Chineze vor semna în jur de 40 de documente în timpul vizitei de stat a lui Putin la Beijing.
Cei doi lideri vor discuta în detalu despre proiectul „Forța Siberiei 2”, care a fost blocat. Proiectul presupune transportarea gazelor din peninsula Yamal din Rusia către China prin Mongolia, pe o rută de 2.600 de kilometri.
