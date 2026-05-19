Două tinere românce sunt date dispărute în Germania. Clădirea în care se aflau a fost pusă la pământ de o explozie

Sursă foto: X/ @focusonline
Luni după-amiază, în centrul vechi al orașului Görlitz, situat în estul landului german Saxonia, a explodat o clădire cu apartamente de vacanță. Trei persoane, două femei (25 și 26 de ani din România) și un bărbat (48 de ani cu cetățenie germano-bulgară), sunt încă date dispărute, relatează publicația BILD.

Potrivit autorităților, o acumulare de gaz ar fi putut fi cauza prăbușirea clădirii. De la momentul exploziei, echipele de salvare încearcă să ajungă la persoanele care ar putea fi îngropate sub dărâmături. Trebuie să acționeze cu extremă prudență, scrie presa germană, deoarece încă se scurge gaz. Mirosul se simte pe toată lungimea străzii. Din acest motiv, pompierii nu pot folosi echipamente grele.

„O singură scânteie și ar putea avea loc o nouă explozie”, a declarat un salvator implicat în operațiune. Conform informațiilor publicate de BILD, robinetul de închidere s-ar afla sub dărâmăturile clădirii. Deoarece echipele de intervenție nu pot ajunge la robinet, pompierii încearcă să spargă o stradă pentru a întrerupe conducta principală.

Doi muncitori au scăpat întâmplător de dezastru

Conform informațiilor publicate de BILD, luni mai mulți turiști au încercat să se cazeze în complexul de apartamente de vacanță din Görlitz (Saxonia). După explozie, cinci persoane au fost date inițial dispărute.

Puțin mai târziu numărul a scăzut – doi muncitori din Polonia se aflau încă pe drum. Astfel, au scăpat întâmplător de dezastru. Celelalte trei persoane, printre care două femei din România și un bărbat cu cetățenie dublă, germană și bulgară (48 de ani), se pare că se instalaseră deja în camerele lor când clădirea a explodat și s-a prăbușit, în jurul orei 17.30.

Potrivit Bild, un bărbat pe nume Cosimo C. a ajuns la locul accidentului. Se presupune că sub dărâmături se află iubita lui, Georgina R. (25 de ani), și verișoara acesteia, Simona M. (26 de ani).

„Am petrecut câteva zile de vacanță aici. Pentru că Georgina avea dureri de cap, am părăsit apartamentul pentru a cumpăra medicamente.” De la momentul exploziei, Cosimo C. stă lângă clădirea prăbușită și speră: „Voiam să ne căsătorim vara aceasta.”, scrie Bild.

 

