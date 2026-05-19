Udrea propune două nume de premier: „Cu două variante liberale, poate că PNL e dispus să intre la guvernare și să încheie criza politică”

Elena Udrea a postat un mesaj pe Facebook, marți, prin intermediul căruia propune două nume de premier. „Cu două variante liberale, poate că PNL e dispus să intre la guvernare și să încheie criza politică”, este de părere fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului.

„Țara își caută Prim Ministru! De fapt nu țara, partidele politice și, pare ca nu reușesc pentru ca, toti actorii politici joacă în acest moment scenariul viitoarelor alegeri, parlamentare dar, mai ales prezidențiale, dacă ne gândim la Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Am văzut tot felul de nume pe surse, care toate reprezintă de fapt interesul strategic al taberelor implicate de a-și pregăti alegerile viitoare. Eu zic ca țara este intr-o situație economica dezastruoasă și ca este nevoie de cineva care să nu fie doar politician ci să aibă habar de economie. Nu poate fi doar profesionist, adică tehnocrat, pentru ca nu va putea guverna fără susținere politică din Parlament.

Un fost tânăr politician care a confirmat ulterior la cel mai înalt în mediul de afaceri, de luat în seamă nu doar de PNL, este Bogdan Drăgoi. Din ministru de finanțe la 31 de ani în Guvernul Ungureanu, Bogdan Drăgoi a devenit unul dintre cei mai influenți administratori de capital din piața românească: Președinte al CA și CEO (Director General) al Lion Capital (fosta SIF Banat-Crișana), pe care l-a făcut cel mai mare fond de investiții listat la BVB, cu active de 3,5 mld lei, mai este și membru în CA al BRD – Groupe Société Générale, Vrancart S.A. și Biofarm S.A.Tot de la PNL ar mai putea fi și Alin Tise, și el cu o bogată experiență în administrația locală la cel mai înalt nivel, Președinte CJ Cluj, dar și în domeniul economic și de business. Cu două variante liberale, poate ca PNL e dispus să intre la guvernare și să încheie criza politica în care ne aflăm. Soluții bune sunt, trebuie doar să se treacă măcar pentru o perioadă peste interesul strict politic și să se mobilizeze toate forțele pentru scoaterea României din criza economică”, a scris Elena Udrea, pe rețeaua de socializare.