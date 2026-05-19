Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a respins acuzațiile formulate de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care declarase că Ministerul Finanțelor nu a semnat contractul de finanțare cu Comisia Europeană pentru programul SAFE.

Ministrul interimar al Finanțelor neagă blocarea SAFE

„Cred că ar fi absurd ca, după ce în cursul verii trecute am fost foarte implicat, ca Minister al Finanțelor, în negocierea acestor sume și am reușit, prin negocieri cu Comisia Europeană, să obținem această sumă importantă de peste 16 miliarde de euro, să fim noi, Ministerul de Finanțe, cei care blocăm semnarea ei”, a spus Nazare la Antena 3 CNN.

Potrivit ministrului, acordul a fost semnat săptămâna trecută și trimis prin curier diplomatic la Bruxelles.

„Imediat, cum cei doi comisari îl vor semna, se va întoarce, cel mai probabil în următoarele zile, după care vom derula procedurile necesare pentru a finaliza semnarea contractului”, a subliniat el.

Nazare: „Miruță nu a fost suficient de bine informat”

Întrebat dacă declarațiile lui Miruță reprezintă o informație falsă, Nazare a subliniat că originea problemei este una de comunicare.

„Eu pot să spun că probabil domnul Miruță nu a fost suficient de bine informat în raport cu procedurile noastre interne legate de ratificări și cred că aceasta este originea declarației”, susține ministrul interimar al Finanțelor.

El a adăugat că Miruță nu l-a contactat înainte de a face declarațiile publice.

„Înaintea acestei declarații nu m-a căutat; am avut discuții la ultima ședință de guvern, dar nu înainte de această declarație”, a spus ministrul Finanțelor, adăugând: „Ce vă pot asigura, separat de declarația domnului Miruță, este că facem tot posibilul astfel încât toți ordonatorii de credite, nu doar Ministerul Apărării, să semneze în timp util.”

Ministrul Finanțelor a recunoscut însă că statutul de guvern interimar limitează capacitatea de reacție.

„Dat fiind că suntem un guvern interimar, nu avem practic la dispoziție toate instrumentele unui guvern plin ca să rezolvăm în urgență situații complexe, cum este și aceasta”, a mai spus el.

Miruță acuză Finanțele lui Nazare că blochează programul SAFE

România mai are doar 12 zile pentru a finaliza procedurile necesare accesării programului european SAFE, însă acordul de finanțare cu Comisia Europeană nu este încă semnat, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, într-un interviu în Libertatea. Mai multe detalii AICI

Potrivit ministrului Apărării, este vorba despre o finanțare europeană de aproape 17 miliarde de euro destinată sistemului de apărare și ordine publică din România, dar și unor proiecte majore de infrastructură, inclusiv porțiuni din autostrăzile A7 și A8 din Moldova.

AUTORUL RECOMANDĂ: