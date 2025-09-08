MÂNCAREA gata preparată câștigă tot mai mult teren în preferințele românilor. Care sunt motivele pentru această alegere

Fără să ne dăm seama, ne-am schimbat obiceiurile de cumpărare. Atât inflația, cât și marketing-ul ne-au făcut să fim atenți la buzunare și la proveniența produselor pe care le achiziționăm. În acest context, mâncarea gata preparată și produsele locale câștigă teren.

Românii își calculează tot mai atent cumpărăturile. Astfel, cheltuielile pe bunuri de larg consum au crescut în prima jumătate a anului cu 4,3% față de perioada similară din 2024.

Dar din cauza inflației, creșterea este practic inexistentă. S-au redus semnificativ vânzările la țigări, dulciuri și băuturi răcoritoare. Chiar dacă intră la fel de des în magazine, românii cumpără în cantități mai mici.

Însă, există și creșteri ale vânzărilor. Hrana pentru animale înregistrează plus 12%. Tot mai căutate sunt produsele de înfrumusețare și mâncarea semi sau gata preparată.

Și la vin au crescut vânzările cu 11%. Un marea retailer arată că produsele locale atrag tot mai mulți cumpărători. Vânzările au explodat la cartofii noi cu 70% și la ceapă roșie, cu 40%.

Tot mai mulți clienți aleg fructe și legume de la producători români, confirmând un trend vizibil pe rafturile magazinelor.

Și mărcile proprii introduse de supermarket-uri au câștigat teren. Vânzările acestora au crescut cu 23%, arătând că prețul și accesibilitatea contează mai mult decât eticheta.

Imagine cu caracter ilustrativ – Sursa: Envato